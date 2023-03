A gestação é um momento de grande transformação na vida de uma mulher e de sua família. É um período repleto de novidades, desafios e expectativas, que envolve mudanças físicas, emocionais e sociais. Nesse contexto, é fundamental que as gestantes tenham acesso a informações de qualidade sobre os cuidados com a saúde, o desenvolvimento do bebê, as opções de parto, entre outros aspectos relevantes.

Pensando nisso, o São Francisco Instituto Vida, de Cambé, promove anualmente o Curso para Gestantes, que chega a sua 15ª edição em 2023. O curso é uma iniciativa gratuita e aberta ao público em geral, que oferece palestras e atividades com especialistas de diversas áreas relacionadas à maternidade e ao cuidado com o bebê.

Os encontros serão realizados no auditório do hospital, com transmissão online, e ocorrerão todas as terças-feiras, de 7 de março a 4 de abril, das 19h30 às 22 horas. As vagas presenciais são limitadas, portanto, é importante que as gestantes e seus acompanhantes realizem a inscrição pelo site do hospital até o dia 3 de março ou enquanto houver disponibilidade.

O conteúdo programático é bastante completo e abrange temas relevantes para a gestação e o pós-parto, como aspectos emocionais da gravidez e puerpério, nutrição materna, tipos de parto, anestesia de parto, amamentação, cuidados com o recém-nascido, saúde bucal do bebê, entre outros.

Além disso, os participantes terão acesso a conteúdos extras na forma de vídeos e cartilhas, que tratam de assuntos como licenças maternidade e paternidade, Manobra de Heimlich para desengasgar o bebê, benefícios do uso do sling, fotografia de parto, vacinação de gestantes e bebês, e humanização do parto.

O curso também oferece a emissão de certificado de participação, o que pode ser uma vantagem para as gestantes que buscam comprovar a participação em atividades educativas para empresas ou instituições que valorizam esse tipo de iniciativa.

Em resumo, o Curso para Gestantes do São Francisco é uma excelente oportunidade para as futuras mães e seus acompanhantes se prepararem para a chegada do bebê, ampliarem seus conhecimentos sobre a gestação e a maternidade, e trocarem experiências com outros participantes. Aproveite essa chance e inscreva-se! https://www.saofranciscoinstitutovida.org.br/curso-para-maternidade