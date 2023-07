Grave acidente de trânsito próximo ao Posto Cupim em Cambé deixa um jovem de 19 anos ferido

Cambé, 06 de julho de 2023 – Na manhã desta quinta-feira, um grave acidente de trânsito ocorreu próximo ao Posto Cupim, no quilômetro 83 da rodovia PR-445, deixando um jovem de 19 anos gravemente ferido. A vítima, identificada apenas pelas iniciais G.S.Z, estava conduzindo uma bicicleta no momento da colisão.

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado por volta das 06h39 para atender à ocorrência. De acordo com as informações fornecidas pela equipe de resgate, o jovem sofreu ferimentos graves e foi imediatamente encaminhado ao Hospital de Londrina pela unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente envolveu um automóvel da marca Citroen, modelo C4 Cactus Feel AT, de cor branca, e uma bicicleta não identificada, de cor vermelha. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente, nem sobre a possível causa da colisão.

A rodovia PR-445, no trecho próximo ao Posto Cupim, foi temporariamente interditada para o trabalho de resgate e perícia. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para controlar o tráfego e investigar as circunstâncias do ocorrido.

Acidentes de trânsito envolvendo bicicletas têm se tornado uma preocupação crescente, e é importante ressaltar a importância do respeito mútuo entre motoristas e ciclistas, bem como a adoção de medidas de segurança, como uso de equipamentos de proteção e sinalização adequada.

As autoridades competentes seguirão investigando o acidente para determinar as responsabilidades e as causas exatas da colisão. Novas informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

É fundamental que todos os condutores redobrem a atenção e respeitem as regras de trânsito, visando a segurança de todos os usuários das vias.