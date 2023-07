MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 06 DE JULHO DE 2023

Ucrânia e Rússia se acusam de querer atacar usina nuclear

A usina nuclear de Zaporíjia, ocupada em março de 2022 por forças da Rússia no sul da Ucrânia, voltou ao centro das tensões da guerra entre os dois vizinhos.

Diante da insegurança Jurídica no Brasil empresas pedem regras e não subsídios

‘Empresas querem regras e não subsídios para produzir hidrogênio verde’, diz Rollemberg

Para secretário de Economia Verde, indústria quer apenas regulamentação para gerar energia limpa Ex-governador do DF, ex-deputado e ex-senador, é secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. (Estado)

Israel anuncia fim de incursão na Cisjordânia. Residentes do campo de refugiados de jenin protestam contra Autoridade Palestina e a colocam em xeque. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Câmara chega a acordo para votar reforma tributária

Tarcísio quer apoio de Bolsonaro ao projeto

Relator muda texto e Câmara chega a acordo para votar reforma tributária

Investimento direto cai 12% em 2022, diz Unctad

De olho no novo PAC, governo quer debater política de compras públicas

Zema: Tiradentes é golpista e Mussolini, motivacional

FOLHA DE S.PAULO

Relator da reforma apresenta novo texto após apoios de Tarcísio e partidos

Haddad propõe ao relator solução para Conselho Federativo

Mauro Mendes Reforma prejudica o agro, e votação às pressas é desnecessária

Fiesp lança manifesto em defesa da reforma

TST condena MacDonald’s por menor em função perigosa

Texto resolve 95% de disputadas sobre tributos de consumo

Novo ciclone pode causar estragos no RS e SC

Projeto que pode liberar crédito avança ano Senado

Brasil e EUA não vão sempre concordar em tudo

O GLOBO

Senado aprova Marco Legal das Garantias

Fila do INSS fica em 1,79 milhão em junho, diz Lupi

Aneel intima Light a apresentar novo plano de recuperação

Votação do Carf na Câmara será depois da Reforma Tributária

TCU: relator vota a favor de Changi ficar no Galeão

Pontos decisivos para a votação

Negociação amplia apoio à reforma, e Câmara prevê votar texto hoje

Anvisa aprova injeção para controlar colesterol

‘Posição de Lula sobre Venezuela é inadmissível a esta altura do jogo’

VALOR ECONÔMICO

Atuação de governador de SP e prefeitos dá impulso para reforma tributária

Proposta deve passar por ajustes, mas Republicanos, PL e União Brasil sinalizaram ontem disposição de apoiar o texto; Lira quer votação até amanhã

Empresas têm problemas com ‘tese do século’

Receita Federal tem negado pedidos de restituições e compensações de PIS/Cofins

Contribuição das commodities para o PIB deve perder fôlego

Para economista Bráulio Borges, do FGV Ibre e consultor da LCA, reversão da tendência sinaliza ‘choque negativo’ para o país no próximo ano

Moeda chinesa não ‘pega’ na Argentina

Empresas continuam sem acesso a financiamento, mesmo em yuans, e, nas ruas, a preferência é por transações em dólar, seguido pelo real e o peso

Regras para remessas ainda deixam dúvidas

Portaria sobre como será o processo de adesão às novas regras deve ser publicada pela Receita nos próximos dias

Tesouro quer limite extra em aval da União para PPPs

Rogério Ceron diz que medida elevaria capacidade de Estados e municípios de investir sem ultrapassar teto do CMN

Ar poluído acima do recomendado afeta Grande BH

Estudo indica que refinarias de petróleo, siderúrgicas e atividades de mineração na região produzem altas concentrações de poluentes atmosféricos

Gestão de resíduos pode ter investimentos de R$ 21, 8 bi

Expectativa do PPI é que recursos favoreçam 511 municípios que envolvem quase 11 milhões de habitantes

Reversão da tendência sinaliza ‘choque negativo’ para o país no próximo ano

Bráulio Borges projeta crescimento do PIB em torno de 0,5% em 2024, abaixo do consenso de mercado, em torno de 1,5%

Previdência tem quase 1, 8 milhão de pedidos represados para análise

Ministro classifica como ‘vergonhoso’ fato de haver 2% de pedidos em análise há mais de um ano

Novo parecer cria cesta básica com desoneração total do IVA

Três alíquotas para o futuro IVA e os fundos estaduais em R$ 40 bilhões por ano foram mantidos no substitutivo

Yellen chega à China em meio a ameaças de mais retaliações

Anúncio de Pequim de restrição à exportação de insumos desencadeou busca global por fontes alternativas mais seguras

A resposta da China à separação

Nenhuma sanção impedirá a China de eventualmente fabricar seus próprios produtos de alta tecnologia, como chips

Ministro cobra da Petrobras plano para gás natural

Alexandre Silveira, do MME, afirma que petroleira tem de discutir com os brasileiros qual o volume de gás que reinjeta atualmente

Setor produtivo diz que gás pode ajudar “neoindustrialização”

Indústria defende a entrada de novos players, aumento da oferta, redução da reinjeção e preços mais competitivos

Reaquecimento da área de óleo e gás faz crescer rotatividade de talentos

Aumento das contratações é induzido por demissões voluntárias e pela migração de profissionais para outros setores

Companhias entram na disputa por especialistas

Empresas de óleo e gás criam políticas de diversidade e inclusão para serem mais atrativas e competir com petroleiras

CRA perde retorno, mas emissão segue cara para produtor

Enquanto o retorno oferecido ao investidor tem sido pressionado, no campo, a emissão desses papéis tem custado bem mais que os 13,75% da taxa básica de juros

CNA define prioridades do setor na reforma

Entidade defende que pequenos e médios produtores rurais não sejam contribuintes diretos do IVA

Dos usuários de cartão, 30% têm conta digital

No geral, as instituições foram bem avaliadas quando analisados os quesitos de segurança

Jornal Independente

