Cambé anuncia o programa Escola + Segura, com novas medidas de prevenção à violência nas escolas

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, anunciou na manhã desta quarta-feira (5) o Programa Escola + Segura, que conta com dez medidas de prevenção à violência no ambiente escolar e fomento de medidas de segurança nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) do município. O lançamento também contou com a participação de vereadores, secretários municipais e servidores.

O programa Escola + Segura centralizou todas as normas de segurança que já estão ou serão implementadas em Cambé, visando reduzir o fluxo de pessoas nas escolas; o desenvolvimento de ações conjuntas de aprendizagem e conscientização; melhorias nas estruturas físicas com colocação de grades, cercas elétricas e câmeras; aumento das forças de segurança com novos policiais na cidade, Patrulha Escolar exclusiva e guardas armados em cada uma das 44 unidades educacionais; além da criação de um aplicativo de botão emergencial, para acionamento imediato da Polícia, pelos professores e diretores, em casos de ataques às escolas.

Coletiva de imprensa na integra:

Entenda as medidas

Diminuição do fluxo de pessoas nas escolas

Desde o dia 10 de maio, vigora em Cambé o Decreto Nº 374 que regulamenta o fluxo de pessoas no ambiente escolar municipal, diminuindo a entrada de pessoas nas escolas, e responsabilizando servidores e terceirizados que atuarem com negligência, facilitando a entrada de pessoas estranhas na comunidade escolar. Além disso, foi desenvolvida a rede de comunicação digital em cada unidade, para que pais e responsáveis possam ter acesso a documentos sem precisar se deslocar até as escolas. E também a Central Única de Vagas, que possibilita com que as inscrições de vagas para crianças de 0 a 3 anos sejam feitas fora do ambiente escolar, no Centro Cultural, localizado na Rua Pará, 161.

Melhorias estruturais

Através do programa Guardião Municipal, já está em fase de licitação a contratação de uma empresa para instalação de 228 câmeras de vigilância, sendo 88 delas dentro das unidades de ensino municipal; 38 através do projeto Muralha Digital, que irá instalar os equipamentos de vigilância e monitoramento por toda Cambé, através de uma rede integrada com diversos órgãos públicos; e mais 102 espalhadas em pontos da cidade. O investimento em câmeras será de R$ 3 milhões.

Há também o programa Blindagem, que prevê investimento de R$ 2 milhões na instalação de grades e cercas elétricas nas 44 unidades escolares, visando impedir ou dificultar o acesso de agressores ao ambiente escolar. As obras terão início imediato.

Força de segurança

O governador Ratinho Júnior, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP), autorizou o envio de 34 novos policiais militares para Cambé. A ação contou também com a participação do secretário da SESP, Coronel Hudson Leôncio Teixeira; do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; do comandante regional da Polícia Militar em Londrina, tenente-coronel Jeferson Luís de Souza; e do deputado estadual Tiago Amaral.

Ainda com intermediação do deputado estadual Tiago Amaral e Polícia Militar, através do tenente-coronel Costa e do comandante da 11º CIPM Cambé, Marcelo Israel da Costa Vieira, a cidade passará a contar com Patrulha Escolar exclusiva, sem a necessidade de compartilhamento com outras cidades, como ocorria até então.

Além disso, o projeto prevê a contratação imediata de 44 vigilantes armados para atuarem em todas as escolas e CMEIs municipais em Cambé, com investimento anual de R$ 4.558.000. “Esse não é o cenário ideal, pois nosso governo não é adepto da corrente armamentista da população em geral, mas entendemos que essa medida, mesmo sendo emergencial, é necessária para garantir o ambiente mais harmonioso possível, onde impere a paz, o amor e a boa convivência social neste momento”, disse o prefeito Conrado Scheller.

A Prefeitura de Cambé, através do Departamento de Tecnologia da Informação, ainda desenvolveu o aplicativo Botão de Emergências, que será utilizado por professores e agentes educacionais da rede municipal para chamamento imediato das forças de segurança em caso de ataques de agressores.

Desenvolvimento de ações educativas

A fim de promover o caráter socioeducativo de alunos, familiares e escolas, será feito também o programa Rede de Proteção Escolar, um núcleo multidisciplinar de acolhimento e desenvolvimento de práticas com profissionais da educação, assistência social, esporte, saúde, conselho tutelar, Defensoria Pública e Ministério Público. Com isso, serão produzidos e disponibilizados materiais com informações sobre aspectos cognitivos, sociais e emocionais; professores serão capacitados sobre a metodologia da Escola da Inteligência; além de encontros com famílias para mostrar a importância da participação deles no desenvolvimento dos filhos; e avaliação de resultados.

A metodologia será implementada na grade curricular, buscando constituir uma sociedade melhor, e influenciando, através do processo educativo, todos que fazem parte da comunidade escolar. O programa visa melhorias no aproveitamento escolar, redução de indisciplina e bullying, desenvolvimento de relações mais saudáveis, maior participação dos pais na vida dos filhos, mais qualidade de vida, ambiente escolar mais saudável e acolhedor, melhorias no processo de aprendizagem e comunicação, gestão de conflitos e de tempo.