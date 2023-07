ACIC Cambé e Ponto de Atendimento ao Empreendedor entregam capacitação “Como vender mais através da presença Digital”

Ter uma presença e/ou crescer nas redes sociais não é tão fácil como, muitas vezes, parece!

E se você já compreendeu que estar com sua empresa no mundo digital é necessário, e está em busca de uma capacitação para aprimorar seus conhecimentos ou até mesmo aprender tudo sobre esse mundo, se inscreva na Capacitação “Como vender mais através da presença Digital” promovida pela Associação Comercial e Industrial de Cambé- ACIC, em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor Cambé.

O curso acontece no próximo dia 20, quinta-feira, com inicio às 17h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Cambé, que fica na Avenida Inglaterra, nº1020, Edifício Pioneiros, 7º andar.

O melhor é que a Capacitação será disponibilizada de forma completamente gratuita para os Associados ACIC!

Se inscreva ou tenha mais detalhes sobre A CAPACITAÇÃO GRATUITA “Como vender mais através da presença Digital” promovida pela Associação Comercial no telefone: (43) 9 9836-6578.

Eu, criadora da Coluna Bela Manchete estarei lá para falar sobre o que tanto amamos: comunicação!

SERVIÇO:

CAPACITAÇÃO: GRATUITA

LOCAL: sede da ACIC CAMBÉ

HORA: 17h

ENDEREÇO: Avenida Inglaterra, nº1020, Edifício Pioneiros, 7º andar.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: (43) 9 9836-6578.