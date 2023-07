Olimpíadas dos Idosos começa nesta quinta-feira (6)

Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove a VIII Olimpíadas dos Idosos. Os jogos começam nesta quinta-feira e se encerram na sexta-feira da próxima semana, reunindo 265 idosos atendidos pelo Programa Viva a Vida, Cambé Oportuniza, Centros de Convivência do Idoso e Reabilita Hidroginástica para a disputa de 11 modalidades. Os jogos e celebrações de abertura e encerramento ocorrem no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, Ginásio de Esportes do Jardim Silvino, quadra de esportes do Cambé II e Centro de Convivência do Idoso do Jardim Tupi.

Os atletas serão divididos em duas categorias: de 60 a 69 anos e acima de 70 anos, e disputam as premiações em corrida do ovo, basquete – relógio, prova do cadeado, dominó, bola ao alvo, desafio da coordenação, passa a bola, disputa de pênaltis, prancha, vôlei adaptado e dança de salão. Confira a programação completa abaixo.

A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, conta que esse ano a Olímpiadas teve recorde de inscrições, justificando o sucesso de um evento tão importante. “Estamos na expectativa de que seja mais uma Olimpíadas maravilhosa, cheia de alegria, vitalidade e entusiasmo dos participantes. Os idosos do município, a cada ano que passa, estão colocando cada vez mais como prioridade de vida a prática de atividades esportivas, o que melhora significativamente a saúde física, mental e psicológica, além dos momentos de convívio social e lazer proporcionados pelo esporte, por isso as Olímpiadas são tão importantes. Fica o nosso convite a toda população de Cambé para vir torcer, prestigiar, conhecer, e também para levarmos para a vida esses exemplos de vigor e felicidade dos nossos idosos”, concluiu.

Programação dos jogos

Abertura

06/07, às 19h

Ginásio de Esportes João de Deus

Desfile das agremiações, apresentações artísticas e início das atividades com características de gincana

Corrida do ovo

06/07, às 20h

Ginásio de Esportes João de Deus

Basquete – Relógio

07/07, a partir das 14h

Quadra de Esportes do Cambé II

Prova do cadeado

07/07, a partir das 14h

Quadra de Esportes do Cambé II

Dominó

10/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Bola ao alvo

10/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Desafio da coordenação

11/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Passa a bola

11/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Disputa de pênaltis

12/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Prancha

12/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Vôlei adaptado (câmbio)

13/07, a partir das 14h

Ginásio de Esportes do Silvino

Dança de salão

14/07, a partir das 14h

CCI do Tupi

Encerramento

14/7, às 14 horas

CCI do Tupi

Baile e premiação geral