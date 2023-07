MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2023

Brasil teme se converter em refúgio de espiões russos. A imagem que o STF passa, é de que o crime de corrupção esteja legalizada, assim, qualquer bandido, espião, terroristas e outros, acredita que se tem refúgio ou amparo legal. É o PCC no comando. Investigadores veem um padrão recorrente de roubo de identidade e espionagem com origem no Brasil

O ESTADO DE S.PAULO

Anvisa aprova injeção contra colesterol que é aplicada 2 vezes por ano

Manifesto por mais de 60 empresários e economistas apoia formato em debate na Câmara

Deputados do PL atacam texto e falam em se opor à votação

Como a inteligência artificial ajudará a combater a crise climática

Planeta tem o dia mais quente já registrado. EL Niño mal começou

O esperneio estatizante do PT

Tragédia oculta dos jovens na pandemia

Imoralidade ‘dentro da lei’

Isolado entre líderes regionais, Lula agora fala em ‘problemas’ na Venezuela

Proposta de Tarcísio traz risco de ‘calote federativo’, diz Appy

Lira diz que regimento não impede votar reforma antes de texto do Carf

Governo tenta barrar decreto do saneamento

Líder do Republicanos quer ‘debate aprofundado’

‘Em qualquer lugar do mundo tem guerra fiscal’, diz Caiado

Aprovado para o BC, Galípolo diz que linguagem do Copom gera ruído

Relator admite rever pontos de texto da reforma tributária após pressão política

Câmara pode manter texto do Senado, diz relator

Exceções criadas em nova regra fiscal somam R$ 73 bi

O GLOBO

Em busca de lítio, montadoras entram no setor de mineração

Companhia vai extrair o metal no Chile

BYD vai investir R$ 3 bi em fábricas na Bahia

Plataforma facilita troca de corretora por investidores

Carf: Câmara adia votação que tranca pauta da Casa

Senado aprova indicados por Lula para o BC

Manifesto a favor do projeto reúne ex-ministros e empresários

‘Se a reforma não sair, vai custar caro para o país’

Proposta pode incluir criação de cesta básica nacional

Relator faz concessões a estados para reforma avançar

Acordo para votar reforma tributária deve ser encorajado

Insulina de aplicação semanal pode chegar ao Brasil em 2025

Saia-justa: Presidentes de Uruguai e Paraguai contestam defesa de Maduro por Lula

Planalto tenta evitar novo revés no saneamento

O corrupto é uma doença de negação do ato, PT ignora condenações

Zeina Latif: Reforma Tributária no divã

Todos os braços: Médicos defendem que nova vacina da dengue seja incorporada ao PNI

FOLHA DE S.PAULO

Governo ignora promessa de Lula, descarta propostas e privilegia verba a aliados

Chinesa BYD vai investir R$ 3 bilhões para fabricar carros elétricos em Camaçari, na Bahia

Produção de veículos tem maior alta em 9 meses sob expectativa de pacote

Economistas fazem manifesto em defesa da reforma tributária

Não interessa acordo que nos condene a exportador de matéria-prima, diz Lula

Proposta reduz preço da cesta básica em 1,7%, afirma consultor do Banco Mundial

Saiba como funcionam impostos da reforma

Não vou entrar em briga de Bolsonaro com Lula, diz relator

STF decide que estados em recuperação fiscal podem fazer concurso

Estados e lobby impõem entraves à reforma tributária

Senado aprova Galípolo para diretoria do Banco Central

Alimentos têm a menor pressão na inflação em 45 meses

Petista diz não saber detalhes de veto à oposição venezuelana

Lula é orientado a não falar de Venezuela

Uruguai e Paraguai criticam Maduro e cobram posição clara do Mercosul

Defensorias Públicas desrespeitam Lei de Acesso à Informação, diz estudo

VALOR ECONÔMICO

Articulação se intensifica para aprovação de pauta econômica

Câmara está em ‘esforço concentrado’ para tentar passar a reforma tributária ainda nesta semana

Política monetária

Com aval do Senado, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino serão as primeiras nomeações do governo para o Comitê de Política Monetária (Copom), que decide os rumos da taxa básica Selic

Lula vai editar novo decreto para saneamento

Permissão para as estatais estaduais do setor prestarem serviços a municípios sem licitação (aval pra corrupção e interrupções de obras será constantes e atraso), está entre os pontos polêmicos que devem ser encaminhados ao Congresso por projeto de lei

Montadoras usam 86% do incentivo para carro novo

Total já leva em consideração os valores adicionais liberados pelo governo após esgotamento dos recursos na primeira fase do programa de incentivo

Cúpula mostra ‘racha’ no Mercosul

Brasil e Argentina defendem adesão de Venezuela, que conta com oposição de Paraguai e Uruguai; Lacale Pou insiste em acordo com China sem adesão dos parceiros

Medida chinesa deve acelerar diversificação das cadeias

Empresas temem que a China possa restringir também a exportação de terras raras em meio à crescente tensão com os EUA

Novo estímulo para a agropecuária sustentável

Faltou um olhar especial para o seguro rural, tão importante para mitigar os impactos de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes

Heterogeneidade dos juros bancários

indivíduos com menor renda pagam taxas de juros mais elevadas, independentemente da classificação de risco do cliente

Juros e inflação tornam ano mais difícil para o PVC

Setor carecia de dados e realizou o primeiro levantamento anual em parceria com a MaxiQuim

‘Apps’ calculam ganho mínimo de motoristas

Grupo de trabalho formado pelo governo, trabalhadores e plataformas digitais de transporte e delivery discute regulamentação

Juro alto fez investimentos no campo caírem na última safra

No Plano Safra 2022/23, desembolso para esse fim recuou para R$ 89,5 bi; no total, montante chegou a R$ 340,6 bi

Ruralista quer corte de 80% na alíquota do setor

Parlamentares da bancada ressaltaram as prioridades do setor no texto da reforma, como a manutenção da desoneração total da cesta básica e das exportações

Sistema entra na fase 4 em ritmo lento

Compartilhamento de dados entre instituições ainda enfrenta resistência de consumidores

Em alta, Pix vai incorporar novas funcionalidades

Adesão à ferramenta tem se dado em todas as camadas sociais e sua praticidade operacional é usada como referência fora do país

Diferencial competitivo da década é a hiperautomação

Na chamada segunda onda da automação, organizações mais adiantadas são as startups e fintechs

Gov.Br coloca o Brasil no alto do ranking do Bird de governo digital

Portal tem 150 milhões de contas e é acessado por 50 milhões de cidadãos em busca de mais de 4,7 mil serviços digitalizados

Testes com moedas digitais mobilizam BCs

Cerca de 130 países, responsáveis por 95% do PIB mundial, estão envolvidos em experimentação

ONG defende participação de bancos na erradicação da pobreza no Brasil

Gerando Falcões atua em cerca de 6.000 favelas com a missão de apoiar as pessoas na superação da miséria

Jornal Independente

GAZETA DO POVO