Motociclista morre em acidente grave em Cambé

Na noite desta terça-feira, um trágico acidente ocorreu em Cambé, resultando na morte de um motociclista. O incidente aconteceu na rua Francisco Delgado Sanches, no bairro Jardim Vitória, próximo à entrada para a Estrada da Prata.

A vítima, identificada como João Lucas Neves, de 24 anos, estava retornando para casa quando uma Kombi da Condec, empresa de sociedade mista que presta serviços para Prefeitura de Cambé, que se dirigia ao pátio de veículos municipais.

O impacto foi violento, causando um grave trauma de crânio em João Lucas, que veio a óbito no local. Apesar da rápida chegada dos socorristas do Siate, infelizmente nada pôde ser feito para salvá-lo.

De acordo com o sargento Everton da Polícia Militar, os dois veículos seguiam na mesma direção, com a kombi à frente e a moto logo atrás. Ao entrar na garagem da prefeitura, a kombi e a motocicleta colidiram lateralmente, fazendo com que o motociclista atingisse o muro de alambrado.

A PM foi chamada ao local para evitar tumultos. A esposa da vítima, extremamente abalada, precisou ser acalmada pelos familiares presentes.

O corpo de João Lucas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.

Este trágico incidente destaca a dependência de Cambé em relação aos serviços de emergência, como o Médico Socorrista do Samu, que precisa ser enviado da cidade vizinha de Londrina. Apesar da pronta resposta do Siate, infelizmente, a demora na chegada do médico, que levou mais de 30 minutos, demonstra uma necessidade de melhorias no atendimento de emergência na região.

Cambé, com sua população de mais de 100 mil habitantes, merece uma atenção especial para garantir a segurança e a prontidão dos serviços de socorro em momentos críticos como esse. É essencial que sejam tomadas medidas para agilizar a chegada de recursos médicos vitais, a fim de evitar perdas irreparáveis como a que ocorreu nesse acidente trágico.