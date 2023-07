Futsal e Handebol de Cambé são campeões nos Jogos Abertos do Paraná

Neste fim de semana, ocorreu em Florestópolis a disputa das finais da fase regional no 65º Jogos Abertos do Paraná (JAPS). As equipes cambeenses de futsal feminino e handebol masculino foram campeãs e garantiram vagas para a fase macrorregional, que acontece entre o fim de agosto e início de setembro em Ivaiporã.

Handebol masculino

O handebol masculino de Cambé garantiu o bicampeonato da fase regional do JAPS, com autoridade e em uma campanha só com vitórias. Ao todo, Cambé ganhou de Ibiporã por 29×26, de Apucarana por 32×17, de Arapongas por 26×17 e de Florestópolis, na final, por 42×24.

“Nossa equipe é totalmente caseira, todos os atletas são daqui e com muitos garotos, a maioria com menos de 22 anos. Enfrentamos fortes equipes, com bons jogadores da região, e mesmo assim chegamos com status de favorito, fruto do nosso trabalho e da classificação para a série Prata do Paranaense ano passado. Essa vitória, esse título, classificação, nos dá mais jogos para disputar no ano, mais tempo para treinar e seguir nos aperfeiçoando”, relatou.

Futsal feminino

Considerando fase inicial e final, o futsal feminino de Cambé também encerrou a fase atual da competição com 100% de aproveitamento, 49 gols marcados e apenas um sofrido. A campanha total teve vitórias de 8×0 contra Jandaia do Sul, 17×0 contra Porecatu, 9×0 contra Arapongas, 11×1 contra Jaguapitã na semifinal e 4×0 contra Arapongas, novamente, na grande decisão.

O técnico de futsal, Edson do Nascimento, destacou a coletividade e sequência de jogos como principais pontos para o título. “Nossa equipe vem jogando, treinando com frequência, por conta da disputa do Campeonato Paranaense, e acredito que isso ajudou muito, foi um grande diferencial. Conseguimos fazer bons jogos, garantindo a classificação para a fase macrorregional e esperamos seguir com boa campanha.”

Vôlei feminino

Outra equipe de Cambé que havia garantido vaga para as finais da fase regional foi o vôlei feminino. Porém, na final, revés diante de Rolândia e o vice-campeonato da categoria. A equipe teve 2×0 (25×11 e 25×11) diante de Apucarana, 0x2 (21×25 e 21×25) para Arapongas, 2×1 (16×25, 25×21 e 15×12) sobre Londrina e 2×3 (21×25, 25×21, 22×25, 13×25 e 13×15) para Rolândia.

