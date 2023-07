Inscrições para concurso público da Prefeitura de Cambé se encerram nesta quinta-feira (6)

As inscrições para o Concurso Público 001/2023 da Prefeitura de Cambé se encerram nesta quinta-feira (6). O certame prevê contratações de profissionais para as áreas de saúde, esporte, assistência social, meio ambiente, obras, fazenda e procuradoria jurídica e oferece vencimentos base que variam entre R$ 1.812,76 e R$ 8.103,73. A prova está prevista para acontecer no dia 6 de agosto.

O concurso será executado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel) e visa avaliar candidatos para as seguintes vagas: Nível superior: Advogado, Assistente Social, Biólogo, Contador, Dentista (PSF), Educador Físico do Esporte, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista; Nível técnico: Técnico em Saúde Bucal (PSF); Nível médio: Agente Fazendário, Agente Social, Auxiliar em Saúde Bucal – PSF, Fiscal do Procon, Fiscal Sanitário.

As inscrições e recolhimento da taxa devem ser feitas pelo site da FAUEL, ou clicando aqui. Cargos de nível técnico e médio possuem taxa de R$ 70, e nível superior de R$ 100. As 27 oportunidades ofertadas abrangem vagas para afro-brasileiros e PCD. Haverá também formação de cadastro de reserva para novas admissões de acordo com as necessidades do Município.

Todas as informações necessárias acerca do concurso, como requisitos necessários para concorrer às vagas, estarão disponíveis no site da Fauel e também no endereço eletrônico da Prefeitura.