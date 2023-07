Secretaria de Assistência Social e Cidadania promove atividades gratuitas no Centro da Juventude

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, está ofertando diversas atividades gratuitas no Centro da Juventude. Os cursos, aulas e atividades de formação são destinados para o público entre 12 e 24 anos, ao longo de toda a semana.

Estão sendo ofertados treinos esportivos como taekwondo e handebol masculino e feminino; aulas de violão e teatro; além de formação em secretariado com rotinas administrativas. Confira a programação completa abaixo.

Para participar das atividades, é preciso ter entre 12 e 24 anos, e ir pessoalmente ao Centro da Juventude com RG, CPF e comprovante de residência para fazer a matrícula. Menores de idade precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis com os mesmos documentos. Já as inscrições para o curso de secretariado com rotinas administrativas podem ser feitos através deste link.

A coordenadora do Centro da Juventude, Rosângela Lemes, destaca a importância do espaço e da formação de jovens e adolescentes. “O Centro da Juventude é um espaço muito interessante, significa uma porta de entrada para um mundo de formação, fortalecimento de vínculo social e convivência. Ofertamos atividades e cursos que, muitas vezes, os adolescentes e jovens não teriam acesso, ajudando a formar esses cidadãos”, relatou.

Daniele Costa é responsável pelo Programa Agente da Cidadania, e faz um convite para as pessoas com talentos nas áreas de esporte, lazer, cultura, cidadania e outras habilidades, e que deseja passar isso adiante para a comunidade. “Através do programa, oferecemos bolsa no valor de R$ 306, com foco no fomento das atividades, levando mais cultura, esportes e cidadania para a comunidade”. Para participar do programa, o jovem ou adolescente elabora um projeto para apresentar sua habilidade, que será submetido à aprovação de comissão municipal para inserção no programa, completou a coordenadora.

O Centro da Juventude fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, no Jardim Castelo Branco, e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Para maiores informações sobre as atividades, é só entrar em contato no telefone (43) 3174-0519.

Programação completa das atividades:

Teatro

Segunda-feira

Acima de 12 anos

14h30 às 16h

Secretariado e rotinas de trabalho

Segunda a sexta-feira

14h às 16h

Carga horária de 60 horas

Bola de fogo (handebol feminino)

Terça e quinta-feira

12 a 15 anos

13h30 às 15h

Bola de fogo (handebol masculino)

Terça e quinta-feira

12 a 15 anos

15h às 16h

Vivendo e lutando (taekwondo)

Quarta e sexta-feira

12 a 18 anos

15h30 às 16h30

Violão

Sexta-feira

Acima de 12 anos

13h30 às 14h30 e das 14h30 às 15h30