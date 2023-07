MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2023

Israel faz maior operação militar na Cisjordânia em 20 anos

Exército afirma estar respondendo ao aumento de atentados cometidos por militantes palestinos; 9 pessoas morreram. O Exército de Israel lançou ontem a maior ofensiva militar contra a Cisjordânia em duas décadas, matando nove pessoas no território palestino. A operação combinou mais de mil soldados, blindados e ataques de drones contra o campo de refugiados na cidade de Jenin, a terceira maior da Palestina, com 17 mil habitantes.

A última vez que Israel realizou ataques tão extensos na Cisjordânia foi durante a segunda intifada, no início dos anos 2000. O governo israelense afirmou que os mortos na operação de ontem eram terroristas palestinos.Segundo Israel, a operação não era direcionada aos líderes do território, mas o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, disse se tratar de um “novo crime de guerra contra seu povo indefeso”.Houve intensa troca de tiros entre forças israelenses e militantes armados. Primeiro, durante a madrugada, ataques aéreos de Israel atingiram infraestruturas de Jenin. Segundo o Exército, os locais estavam sendo usados por militantes palestinos para ataques contra soldados israelenses.Em seguida, forças terrestres avançaram sobre a área. O Exército de Israel alegou que a operação pretendia capturar armas e militantes palestinos, considerados terroristas.

Operações na Cisjordânia, governada pela AP, são raras. A Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, é um palco mais frequente de tensão. Nos últimos meses, no entanto, o número de atentados de militantes palestinos saídos do território contra colonos israelenses tem aumentado. Desde janeiro, 23 israelenses morreram na Cisjordânia. As retaliações israelenses provocaram a morte de 140 palestinos – metade deles seriam membros de grupos radicais, segundo Israel. (Estado)

