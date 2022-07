Grupo Muffato abre 385 vagas para regionais de Paraná e São Paulo

Em ritmo de expansão, o Grupo Muffato está abrindo mais 385 vagas de emprego formal, distribuídas em todas as suas regionais. Pessoas com mais de 18 anos podem se candidatar, todos são bem-vindos. Mesmo aqueles que não tem experiência podem se cadastrar. Aprovados receberão os treinamentos necessários para dar o primeiro passo ou crescer dentro da empresa.

O processo de cadastramento é muito simples e deve ser feito exclusivamente pela internet. Basta acessar o link da Gupy e preencher um formulário on-line. O site é: https://grupomuffatovagas.gupy.io/jobs/2672322

No dia 27 de julho os inscritos receberão outro link indicando o local em que serão recebidos para a primeira entrevista, que será realizada presencialmente no dia seguinte (28/07). Ao acessar, os candidatos devem agendar o horário em que desejam comparecer. Aprovados nesta etapa serão chamados para a segunda entrevista com o gestor da loja para a qual a vaga é destinada.

Além de serem maiores de idade, os candidatos devem estar com os documentos pessoais em dia (RG, CPF e carteira de trabalho). Estas são as únicas exigências. As vagas são para início imediato, mas todos os aprovados passarão por treinamentos antes de assumirem suas funções.

Confira as oportunidades:

vendedor (a)

recepcionista

operador de caixa

açougueiro (a)

repositor (a) de mercadorias

agente de prevenção e perdas

balconista

auxiliar de panificadora

encarregado (a) de setor

assistente financeiro

auxiliar de estacionamento

operador (a) de empilhadeira

recebedor (a) de mercadorias

Espaço para crescimento: No Grupo Muffato, os colaboradores têm a oportunidade de se aperfeiçoar e crescer. Na Uniffato, nossa Universidade Corporativa, capacitamos e qualificamos quem trabalha com a gente. Com uma grade didática direcionada à formação em nível superior, a Uniffato promove o aprimoramento dos profissionais das mais diversas áreas.

Valorização da diversidade: O Grupo Muffato tem políticas para pessoas do primeiro emprego, deficientes, idosos e menor aprendiz.

.

Sobre Grupo Muffato

O Grupo Muffato é o número um do Paraná e está entre as maiores redes varejistas do país. São 82 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços. A rede atua em 31 cidades do Paraná e interior de São Paulo com 19 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos.