O Hemocentro divulgou a programação de atendimento ao público no período de Natal e Ano Novo, com horário de atendimento estendido nas semanas que antecedem as festividades.

Nos dias 19 a 23 e 26 a 30, o local estará aberto das 8h às 18h30. Já nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro, o Hemocentro estará fechado.

A população poderá realizar a doação normalmente nos dias que permeiam os feriados. Durante a semana não é necessário agendar previamente. Para doar no sábado, é preciso realizar agendamento, aqui.

Para fazer a doação é necessário ter entre 16 e 59 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde.

No ato da doação, é preciso levar documento oficial com foto, estar hidratado e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação

Serviço – O Hemocentro Regional fica em prédio anexo ao HU/UEL, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156. Mais informações no (43) 3371-2356 ou no 3371-2218.