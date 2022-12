O Estado de S. Paulo

Manchete: Lula credita eleição a frente por democracia; Moraes promete punir extremistas

Falta de vitamina D eleva em 78% risco de fraqueza muscular, indica estudo

‘Subsídios do BNDES não voltarão’, afirma Mercadante à Febraban

Mercado vê inflação mais baixa no ano sob governo do Bolsonaro, mostra Focus

Lula deve ‘herdar’ decisão sobre Porto de Santos

Wellington Dias é cotado para o Planejamento

‘Subsídios do BNDES não voltarão’, afirma Mercadante à Febraban

Futuro ministro diz que vai montar equipe com ‘pluralidade de vozes’ a esquerda

Haddad quer gestão com ‘DNA libanês’ para cortar gastos como fez em SP

Bolsonaro estabelece valor de R$ 1.302 para mínimo no próximo ano

Orçamento prevê alta real do mínimo e mais verbas para Saúde e Educação

CNJ muda forma de reconhecimento de suspeitos, para proteger inocentes

Risco envolve não só deficiência, mas também insuficiência

O Globo

Manchete: Lula: ‘Democracia precisa ser defendida todos os dias’

Infiltrados deturpa a manifestação e provocam o caos

Haddad promete anunciar nomes e quer equipe ‘plural’

Bolsonaro edita MP de salário mínimo

Em votação: Relator detalha ‘sobras’ do Orçamento para reduzir

Para conseguir terminar o Censo 2022, IBGE adia Pnad

Bolsa cai 2% com especulação sobre equipe de Lula

Revisão de cadastro é essencial, mas não resgatará combate à pobreza

Novo governo deveria ter rosto menos ideológico

Terreno só é seguro com economia estável

Folha de S.Paulo

Manchete: Diplomado, Lula chora e exalta defesa de democracia

Medo de mais intervenção na economia faz Bolsa cair

Após reação do mercado, Haddad diz que montará ‘equipe plural’

Mercadante diz não haver espaço para subsídios do BNDES

Bolsa tem forte queda e dólar sobe com temor de Lula 3 mais intervencionista

Bolsa Família, Saúde e Educação terão maior parte de recursos extras

Lula vai desmembrar Planejamento, afirma Rui Costa

De volta ao passado

R$ 70 bi

Corte de preço da gasolina ainda não chegou ás bombas diz ANP

Forças de Pequim e Nova Déli voltam a se enfrentar no Himalaia

MP de Bolsonaro eleva mínimo a R$ 1.302

Atraso no Censo adia pesquisas de desemprego

Expectativa para inflação em 2022 tem forte queda

Lojas começam a trabalhar com horário ampliado para o natal

Em SP, CPI dos Aplicativos pede controle de horas e mais segurança

Aprovada privatização do Parque Nacional de Jericoacoara

Valor Econômico

Mercado eleva taxa de juros de equilíbrio

Em junho, o BC passou a adotar em seus cenários um juro real neutro de 4%, mas o mercado tem trabalhado com números mais altos e algumas casas já projetam uma taxa de equilíbrio de 5%

Indicador da dívida volta ao pré-covid

Projeção do Barclays para a dívida no fim de 2022 passou de 76,3% para 74,3% do PIB; em dezembro de 2019, antes da covid, ela estava em 74,4%

Fundos somam resgates de R$ 25,7 bilhões

Para especialistas, o que está em curso é um conservadorismo exacerbado pela percepção de que os juros não vão cair tão cedo e um rol de títulos isentos que tiram competitividade de qualquer outro risco

Justiça limita cobrança fiscal contra herdeiro

Há decisões de tribunais federais, estaduais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não podem ser transferidas aos herdeiros dívidas que nem eram conhecidas pelo devedor

MT assumirá concessão de rodovia por R$ 1

Estado deve assumir a Rota do Oeste por meio da estatal MTPar; a venda de concessionária privada a uma estatal é um modelo inédito no setor

O que se espera dos novos planejadores

Pensamento liberal tende a deixar a tarefa do planejamento apenas para o mercado, que nem sempre direciona os recursos públicos de acordo com os interesses públicos

A duas semanas do Natal, CNC reduz previsão de alta das vendas

Crescimento real de 1,2% é o primeiro desde 2019, mas volume ainda deve se manter abaixo da pandemia

Estados pedem compensação em saúde e educação

Secretários de Fazenda propõem medida para suprir perda de receita com corte de alíquota do ICMS

Mínimo deve ir a cerca de R$ 1.320, diz relator

Valor é superior ao prometido pelo governo Bolsonaro para o ano que vem, de R$ 1.302

Mercado amplia projeção de resultado primário para o ano, diz Prisma Fiscal

Estimativa para a dívida bruta do governo geral em relação ao PIB variou de 77,28% para 75,6% em 2022

Remédio tem eficácia de 44%, diz Pfizer

Paxlovid apresentou bom desempenho contra hospitalização e morte em pessoas vacinadas com 50 anos ou mais, mostra estudo feito nos Estados Unidos

Para advogados, mudança na lei seria retrocesso

Para especialistas, eventuais mudanças deveriam ser discutidas com a sociedade e o Congresso. Infelizmente a sociedade como um todo, ou na sua maioria não colocam mais confiança nas suas Instituições, sem representante de fato do povo, será um governo fácil de ser corrompido e descaracterizado no que se conhece, aceita ou sabe a sociedade, sobre democracia

Área social terá 75% dos R$ 145 bi além do teto

Essas e outras despesas menores consumiriam, nos cálculos do relator, todo o acréscimo disponível

Japão e Holanda vão restringir vendas de tecnologia à China

Novos controles estão em linha com as restrições anunciadas pelos EUA em outubro e visam impedir a China de desenvolver chips de ponta

Meta para preservar 30% da biodiversidade global equivale a 1,5ºC do clima

A sete dias do fim da COP15, países ricos não acenaram com a mobilização de grandes recursos

Aumentar o emprego, uma promessa difícil de cumprir

As perspectivas para o ano que vem são menos animadoras. Com o fim do investimento privado que já repercute nos bancos com déficit de procura, desvios de finalidade produtiva com menos riscos em operações, entre outras faces do mundo real sem as teorias das narrativas, as previsões quanto a taxa do desemprego, será ano a ano em ascensão, diante das expectativa orçamentária do que se apresenta o Lula 3.

Ausência de plano de voo eleva tensões, afirma Zeina

Consultora diz que nível de incerteza segue elevado mesmo depois de aprovação da PEC da transição

MT destrava compra da Rota do Oeste da Odebrecht Transport

Governo estadual consegue acordo preliminar de renegociação de dívidas com bancos, o que deve viabilizar operação

Para alimentar a China e não o Brasil

‘Sinal’ chinês anima a cadeia produtiva de feijão no Brasil

Pedido de dados pode significar, no futuro, abertura de mercado

Incertezas fiscais elevam pressão sobre juro ‘neutro’

Participantes do mercado já trabalham com taxa real de equilíbrio em torno de 5%

Expectativa de inflação longa acende a luz amarela

É possível que a desancoragem das expectativas mais longas reflita, também, incertezas sobre a meta de inflação vigente a partir de 2026

BC cria grupo de trabalho sobre ‘tokenização’ de ativos

Grupo pode eventualmente propor ajustes regulatórios quanto a atividades de registro, custódia, negociação e liquidação de ativos financeiros que usam tecnologia blockchain

Sem ferrovias, logística é gargalo regional

Fábricas foram montadas à espera de investimentos que estão atrasados há muito anos

Estados aceleram privatizações para melhorar indicadores de saneamento

Nordeste convive com o segundo pior quadro do país em saneamento: 27,6% dos nordestinos ainda sofrem com falta regular de água

Desmatamento cresce na esteira da expansão agropecuária

Nos últimos 37 anos, 10 milhões de hectares de Cerrado foram desmatados na região do Matopiba

Franquias crescem com olhar atento às diferenças locais

Empresários dizem que cada Estado do Nordeste é um mercado diferente e precisa ser atendido de acordo com suas peculiaridades

Covid afeta lenta evolução na área social

Estados articulam políticas públicas regionais para enfrentar a pobreza e gerar emprego e renda

Polos de inovação buscam atrair mão de obra (só se for importada, os daqui demandaram)

A intenção é solidificar ecossistemas inovadores nos Estados, com a ajuda de novos empreendimentos, hubs e cursos de tecnologia