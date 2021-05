Homem é assassinado a facadas em Cambé

Um homem de 51 anos foi morto a facadas na noite desta terça-feira (11), em Cambé. A vítima identificada como Eli Delfino também teria sido agredido com socos e pontapés pelos autores do crime. O caso aconteceu no Jardim Novo Bandeirantes

Segundo as investigações, o homem estaria em um estabelecimento comercial e teria tido um desentendimento com os suspeitos., A vítima teria tentado fugir do local, mas ele foi seguido e agredido na rua.

A vítima foi atingida por várias facadas, mas a o golpe na veia femoral, pode ter sido a causa da morte.

A Polícia Civil investiga o caso e quem tiver informações pode entrar em contato pelos telefones 181 ou 197. Não é necessário se identificar.

Cobra News