Homem é morto em confronto com a PM em Cambé

Um homem, ainda sem identificação, foi morto pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (25). Segundo a PM, uma informação dava conta de que um carro branco estava em alta velocidade na BR-369, sentido Cambé.

Durante patrulhamento, o carro foi encontrado e foi feita a primeira tentativa de abordagem. O motorista não teria respeitado a voz de abordagem e tentado fugir após a chegada da polícia.

O suspeito, ainda teria parado o carro e descido do veículo com uma arma. Os policiais atiraram e o homem foi baleado. O socorro foi acionado, mas o homem já estava morto. O carro estava com placas frias e tinha alerta de roubo. O carro foi recuperado. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

