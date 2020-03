A Polícia Militar prendeu na noite da última terça-feira (10/03), por volta das 20h30, um homem de 38 anos com um mandado de prisão na Rua Marechal Floriano Peixoto no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com as informações, durante patrulhamento, a equipe ROTAM composta pelos Soldados Ferreira Lima e Moraes sob o comando do Soldado Foglie, visualizaram um veículo VW/GOLF HIGHLINE de cor branca com as placas de Londrina estacionado de forma irregular.

O suspeito, condutor do carro, foi abordado e durante a busca pessoal nada de ilegal foi encontrado com ele, mas ao consultar o seu nome junto ao sistema, foi localizado o mandado de prisão relacionado a roubo agravado.

Em 2000, ele foi preso no início do ano por roubo e sequestro e durante a visita, acabou fugindo do 3º Distrito Policial de Londrina.

Diante dos fatos foi dado a voz de prisão ao rapaz e encaminhado à Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.