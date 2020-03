A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão no início da noite da última sexta-feira (06/03), por volta das 18h40, na Rua Parecis no Jardim Tupi em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados Guimarães e Esteves sob o comando do Soldado Mandelli, estavam em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. Os policiais optaram por realizar a abordagem no rapaz.

Durante a busca pessoal, nada ilegal foi encontrado com o suspeito de 29 anos, mas ao consultar o seu nome junto ao sistema foi encontrado um mandado de prisão relacionado ao crime de roubo contra ele emitido em 05/03/2020 pela Vara Criminal de Cambé.

Diante dos fatos, foi dado a voz de prisão ao rapaz e entregue na Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.