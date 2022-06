Homem furta veículo de dono de Motel em Cambé e sai sem pagar a conta

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (10) após furtar o carro do dono de um motel, que fica às margens da PR-445, em Cambé. Antes disso, ele teria saído do local sem pagar.

Conforme a Polícia Militar, o indivíduo, de 28 anos, chegou sozinho e solicitou um quarto na noite desta quinta-feira (9). Momentos depois, ele foi avistado andando seminu em uma área comum.

Funcionários pediram ao homem que retornasse ao quarto, mas ele teria se negado. “Ao tentarem conversar, ele acabou pulando o muro do motel, se evadindo do local”, contou o tenente Kenzo, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Na manhã desta sexta-feira, o suspeito retornou ao endereço, pulou o muro e encontrou o veículo do proprietário com a chave na porta. Entrou no carro e saiu em disparada. “Ele saiu com o freio de mão puxado e acabou colidindo contra o portão e danificando o motor. Posteriormente, a Santa Casa de Cambé ligou para a PM informando que um indivíduo havia chegado no local extremamente alterado e com um veículo totalmente danificado”, relatou Kenzo.

O homem foi medicado e encaminhado à Delegacia juntamente com o veículo recuperado.

