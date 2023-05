Homem morre em confronto com a Rotam durante operação em Cambé

Confronto agora na Rua Júlia Maria da Costa no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé conhecido como Bruninho

Um intenso confronto resultou na morte de um homem, aproximadamente com 30 anos de idade, durante uma operação realizada pela Rotam na manhã desta terça-feira (30) em Cambé. A ação ocorreu na Rua Júlia Maria da Costa, onde os policiais estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão, como parte de uma operação da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos).

De acordo com informações preliminares, ao se depararem com a presença policial, o homem teria reagido de forma agressiva, efetuando disparos de arma de fogo e iniciando um confronto com os agentes. Durante a troca de tiros, o suspeito acabou sendo atingido e veio a óbito no interior do imóvel.

A operação, que teve abrangência em toda a cidade de Cambé, também resultou na prisão de um indivíduo em um condomínio próximo ao local do confronto. Esse segundo homem foi detido com arma de fogo e drogas, sendo encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, para a delegacia local.

A ação da Rotam demonstra o comprometimento das forças de segurança em combater o crime e preservar a ordem pública na região. As investigações sobre o caso seguem em andamento, visando esclarecer os detalhes do ocorrido e suas possíveis conexões com atividades criminosas.

É importante ressaltar que confrontos como esse reforçam a necessidade de uma atuação firme e coordenada das autoridades no combate ao tráfico de drogas e outras práticas ilícitas. A segurança da população é uma prioridade e ações como essa visam garantir um ambiente mais seguro e pacífico para todos os cidadãos.