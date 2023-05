MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Dívida pública sobe em abril e vai a R$ 6,03 tri

Mercado reduz projeção de inflação para este ano de 5,8% para 5,71%

Desmate responde por 45% das emissões de gases de efeito estufa

Iniciativa da Febraban segue lei europeia que afetará produto nacional

Petrobras terá para realocar US$ 3 bi, se for barrada na foz do Amazonas

Bancos vão vetar frigorífico que abater gado de área desmatada

SP tem 2 mortes por febre amarela, após 3 anos sem casos

Concentração de THC do skunk pode ser de sete a dez vezes maior

Polícia Federal apreende 290 quilos de drogas em avião de igreja

O GLOBO

Bloqueio de R$ 1,7 bi poupará Saúde e Educação, diz ministra

Valor de veículos usados tende a cair junto com o do carro popular

Petrobras muda forma de vender gás e abre espaço para baixar preço

‘Em vez de não licenciar, investir em novos processos’, diz especialista

Conflito crescente: Petróleo avança em regiões sensíveis ambientalmente de 91 países

Rastreamento de ouro ilegal é exemplo positivo de ação da polícia

Vacilos domésticos custarão caro a Lula no exterior

Valter Palmieri Jr: Menos fumo e mais alimentos

Estudo revela nova linhagem do vírus da dengue na BA

Das explosões ao agro: o desafio das terras na Colômbia

FOLHA DE S.PAULO

Relator do Minha Casa quer permitir reajuste no valor das obras

Desoneração de impostos beneficia os mais ricos, diz um dos pais do cashback

Dívida pública federal atinge R$ 6,03 bi

Bloqueio de R$ 1,7 bi nos gastos vai poupar Educação e Saúde, diz Tebet

Haddad avança em receita, mas zerar déficit em 2024 é dúvida

VALOR ECONÔMICO

Inadimplência da classe média tem crescimento mais rápido

De janeiro a abril, a fatia de inadimplentes nesse grupo passou de 20,4% para 22,6%, segundo a CNC

Mercado prevê aumento de 1,3% no PIB do 1º trimestre

Segundo a mediana das projeções, o PIB deste ano deve ficar em 1,4%

Em meio a saques de fundos de crédito, Fiagros têm expansão

Crescimento ocorre sobretudo entre pessoas físicas, por serem isentas de Imposto de Renda

Oito MPs correm o risco de caducar

Indisposição em analisar as matérias reflete a irritação de parlamentares com ministros da ala política

Popular tumultua e esconde interesses

Cenário indica que mesmo que o programa do carro popular seja um sucesso, o governo continuará recebendo visitas dos executivos desse setor por um bom tempo

Safra, emprego e programas sociais sustentaram o 1º tri

Economistas projetam 1,3% para alta do PIB de janeiro a março, mas alertam que ritmo de expansão acima do esperado pode ser ‘ilusório’

Classe média é quem mais sofre com alta da inadimplência

CNC mostra que de janeiro a abril fatia de inadimplentes saltou de 20,4% para 22,6% na faixa de cinco a dez salários mínimos

Oito MPs correm o risco de caducar por falta de acordo

Governo Lula pode enfrentar novas derrotas políticas em meio à cobrança de parlamentares por mais cargos e emendas

Destino do petróleo é dilema comum em países amazônicos

Disputa sobre exploração na Margem Equatorial do Brasil encontra versões locais em toda a região às vésperas de cúpula em Belém

Copel contrata bancos e avança na privatização

Indústria encolhe à espera de gás mais barato

Nível de utilização da capacidade instalada recuou sete pontos percentuais na média dos primeiros três meses de 2023, para 69%, com ociosidade maior que 30%

Minério de ferro sobe e volta ao nível dos US$ 100

Na última semana, a principal matéria-prima do aço chegou a recuar a US$ 97,35 por tonelada, o menor preço em seis meses

Reciclagem de latas de alumínio atinge 100% em 2022

Nos últimos 15 anos a média tem se mantido acima dos 95% e no ano passado bateu recorde, que era de 2021 com índice de 98,7%

Aumento de roubo de produtos em lojas preocupa redes dos EUA

Mais de 80% das varejistas americanas registraram um crescimento das perdas com furtos por consumidores, funcionários e pelo crime organizado em 2022

Duas Rodas reduz investimentos, mas ainda prevê crescer 18% no ano

Com três fábricas no Brasil e três no exterior, indústria de ingredientes para o setor alimentício faturou R$ 1,5 bilhão em 2022, um crescimento de 20,9%

Taxas mais altas travam emissões de dívida externa

Grandes companhias brasileiras ainda têm caixa e têm optado por esperar momento mais favorável para acessar mercado

Ibovespa tem pior volume do ano

Feriados nos EUA e no Reino Unido tiram liquidez e ativos locais têm queda; bolsa reforça 2023 como o ano de menor média diária desde 2019

Fiagros crescem, mas casos de inadimplência acendem luz amarela

Fundos compostos por papéis do agronegócio vão na contramão da onda de saques da indústria e captam R$ 1 bilhão no ano

O juro real, economia e mercados

Nossa taxa de juros elevada não é causa e, sim, consequência de um país desajustado

Movimento de resgates revela desconfiança pontual

Segundo analistas, entre outros fatores, juros altos levam muitos investidores a sacar das aplicações para pagar dívidas

Novo marco amplia acesso a produtos qualificados

Medida que entra em vigor em outubro traz mais transparência a taxas e liberdade na montagem de estratégias

Resultados no exterior impulsionam os papéis mais rentáveis

Alta de 18,6% do índice S&P 500 em 36 meses compensou ligeira queda do dólar

Análise macro e geopolítica favorece os resultados

Disposição ao risco deve cair diante de incertezas, como os juros nos EUA e o risco de recessão em países do Ocidente

Ações perdem R$ 29 bilhões em quatro meses

Gestores veem oportunidades na seleção de empresas com governança sólida

O BRASIL QUE ACONTECE

No Brasil dos inadimplentes ou endividados

Governo de São Paulo libera parcelamento em até 10 vezes de IPVA inscrito em dívida ativa

Justiça Social – São Paulo – oportunidade

Curso de apoio à mulher com deficiência vítima de violência bate recorde de inscrições

Capacitação faz parte do programa TODAS in-Rede e visa humanizar os atendimentos às mulheres com deficiência vítimas de violência

Municípios de São Paulo Ouvindo a população

PPA: Itapeva e Registro discutem Orçamento do Estado de SP dos próximos anos

Governo de SP realiza audiências públicas regionais para discutir o Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027

Oportunidade para a geração formada na educação da gestão PT, os Nem-nens

Fábrica de Cultura 4.0 capacita jovens de 10 a 24 anos

Projeto gerido pela organização social Catavento Cultural e Educacional desenvolve atividades ligadas às artes, tecnologia e inovação

No Mato Grosso do Sul, Cooperativismo marca presença no Showtec 2023

Debaixo de muita chuva, Moto 1000 GP retornou a Campo Grande e agitou o Autódromo Internacional.No último fim de semana, Campo Grande retornou ao calendário do Moto 1000 GP, após oito anos.

Semana começa com 3,4 mil oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul

O momento econômico vivido por Mato Grosso do Sul se reflete na geração de empregos

Inclusão social e direito civil Mato Grosso do Sul

Pessoas com TDAH e dislexia podem receber atendimento especializado em concurso e vestibular em MS. A lei também estabelece que os editais de concursos públicos e de vestibulares no âmbito do Estado deverão informar, de maneira clara e objetiva, as normas que regem a determinada necessidade de atendimento especializado às pessoas com TDAH e dislexia, com a finalidade de garantir o direito de concorrer em igualdade de condições com os demais inscritos.

Governo do Paraná isenta ICMS de 87 medicamentos usados em tratamentos de câncer

e reduz em média 20% o valor dos remédios. Com a medida, 169 fármacos usados no tratamento de câncer passam a ser contemplados pela isenção fiscal.

Prazo para doação do Imposto de Renda para crianças e adolescentes encerra nesta quarta

Com 15,6 mil vagas, Agências do Trabalhador do Paraná, disponibilizam maior número de oportunidades de 2023. Com apoio do BRDE, cooperativa de Colombo moderniza central de distribuição de alimentos

Consultores alemães e brasileiros iniciam estudos sobre hidrogênio renovável na Sanepar

Paraná tem seis municípios classificados para a Estratégia Destinos Inteligentes

SINE tem quase 7 mil vagas abertas em Santa Catarina

Porto de São Francisco do Sul recebe habilitação para exportar milho à China

SC bate recorde no valor da produção e das exportações da agropecuária em 2022, aponta levantamento da Epagri

Em vigilância

Rio Grande do Sul registra foco de gripe aviária em aves silvestres