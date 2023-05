As vantagens de jogar Keno na NetBet: Bônus e recursos especiais

Assim como quase todos os outros jogos do estilo e a sua origem exata é um pouco misteriosa. As primeiras documentações do jogo foram vistas na China, na Dinastia Han quando um homem chamado Cheung Leung começou um jogo que, naquela altura, era muito semelhante ao Keno.

O seu objetivo era conseguir fundos que iriam ser utilizados para a guerra. O jogo foi um grande sucesso com as pessoas da sua cidade a divertirem-se e a habituarem-se rapidamente ao novo jogo. Desde o início que o jogo partiu da cidade e começou a espalhar-se por quintas e aldeias.

Os resultados dos sorteios eram depois enviados com recurso a pombos correio, e por isso o jogo passou a ser chamado de “Jogo do Pombo Branco”. Os fundos que foram recolhidos com o jogo foram utilizados para construir a Grande Muralha da China.

Como funciona o Keno Online?

O jogo funciona de forma muito semelhante ao bingo e aos jogos praticados pelas casas lotéricas, que temos como muito populares aqui no Brasil, onde os jogadores devem marcar números das cartelas e aguardar o sorteio, quem acertar a maior quantidade de números sorteados, vence o jogo.

No jogo virtual, uma cartela com 80 números (dispostos em oito fileiras e dez colunas) irá aparecer em sua tela. Você pode jogar com até quatro cartelas diferentes para aumentar suas chances de ganhar. Após receber as cartelas, marque quinze números aleatórios em cada uma.

Depois, serão sorteados 20 números e há a comparação entre os números sorteados e os que foram previamente marcados. O prêmio é referente à equivalência entre os números sorteados e os números que você marcou na cartela, tal qual a lógica da loteria (quanto mais números você tiver adivinhado, maior é o prêmio recebido).

