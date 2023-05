Polícia apreende arma de fogo após denúncia em Cambé

Em uma operação recente, a Polícia Militar de Cambé através do Soldado Ricardo e Cabo Aleixo, realizou um patrulhamento de presença próximo à rotatória do Jd. Cambé III. Durante esse período, um pedestre se aproximou da viatura policial e relatou que um indivíduo em um veículo VW Parati de cor prata estaria portando uma arma de fogo. O veículo teria seguido em direção ao Jd. Santo Antônio. Agindo com base nessas informações, a polícia iniciou imediatamente uma busca para verificar a denúncia.

Ao entrar na rua Papa João XXIII, os policiais avistaram um veículo que correspondia à descrição fornecida pelo informante. Eles realizaram com sucesso a abordagem e identificaram o motorista como R. A. de Barros. Embora nenhum item ilícito tenha sido encontrado com ele, uma busca no veículo revelou uma espingarda calibre 28 (cartucheira) desmuniciada escondida sob o banco do motorista, juntamente com nove cartuchos intactos do calibre 28 localizados nas proximidades.

Diante das evidências, as autoridades detiveram o indivíduo e a arma de fogo, sendo ambos encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina. Além disso, devido a pendências de licenciamento, o veículo VW Parati, foi recolhido ao pátio da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Esse incidente serve como mais um exemplo do empenho e da vigilância da Polícia Militar de Cambé em garantir a segurança e a tranquilidade da comunidade. Medidas proativas como essa contribuem para manter a ordem e dissuadir atividades criminosas na região.