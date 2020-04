O Hospital São Francisco de Cambé suspendeu durante a última semana o contrato de trabalho de 28 funcionários.

Em nota o Hospital informa que devido a crise provocada pelo novo coronavirus, é uma das principais causas para a queda de até 60% nas receitas da instituição.

Confira na integra a nota emitida pela entidade.

NOTA OFICIAL

O São Francisco Instituto Vida vem a público esclarecer as medidas de redução do quadro de funcionários tomadas nesta sexta-feira (17) para que a entidade consiga honrar os compromissos financeiros e manter a qualidade dos atendimentos em saúde prestados à comunidade cambeense.

As medidas de combate à pandemia do novo Coronavírus, adotadas com o objetivo de reservar leitos para o atendimento de pacientes que possam vir a ser contaminados pela doença, resultaram na redução dos serviços prestados pelo hospital, que viu suas receitas despencarem mais de 60% em março, comparadas com o mesmo período do ano passado. O principal impacto foi causado pela suspensão das cirurgias eletivas, por determinação na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante das dificuldades financeiras e da diminuição do número de atendimentos e internações, a entidade adotou uma série de medidas para reduzir custos, como a renegociação de pagamentos com fornecedores e prestadores de serviços e de outras despesas fixas. Porém, tais ações não foram suficientes para equilibrar o caixa do hospital e tornou-se necessário, também, realizar uma revisão no quadro de colaboradores.

Para preservar o maior número de empregos, a instituição optou por realizar a suspensão temporária do contrato de trabalho de 28 funcionários de setores diversos, como prevê medida provisória 936/2020, do Governo Federal. Além disso, promoveu a redução de jornada de trabalho de três colaboradores. Ao todo, sete funcionários foram desligados da instituição. O número representa menos de 5% da força de trabalho.

O hospital é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, é gerido por um conselho sem qualquer remuneração. Todos os ganhos são revertidos para a manutenção da própria entidade. Até mesmo eventuais lucros são direcionados a melhorias no atendimento e manutenção dos empregos. A instituição não recebe subvenção ou verba de esfera ou órgão público e depende do movimento gerado internamente para custear projetos e a manutenção básica da estrutura hospitalar, assim como a folha de pagamento.

O São Francisco Instituto Vida lamenta profundamente a situação, agradece a todos os profissionais pelos serviços prestados e faz votos para que a situação se normalize o mais breve possível.