Idosa recebe aplicação sem líquido de vacina em Cambé

O vídeo de uma aplicação de vacina em uma idosa na cidade de Cambé circulou pelas redes sociais e grupos de WhatsApp neste fim de semana.

No atendimento drive thru, a enfermeira e familiares da idosa percebem no momento na aplicação que seringa está vazia.

Nota de esclarecimento:

A respeito de um vídeo que circula pelas redes sociais, a Secretaria de Saúde de Cambé esclarece:

A operação de vacinação respeita uma logística definida de modo que favoreça a agilidade na aplicação das doses e que mais pessoas possam ser imunizadas em menos tempo. No momento da aplicação da vacina, ela é aspirada na dose correta e colocada em uma caixa térmica para que permaneça na temperatura adequada enquanto a vacinadora confere a ficha de cadastro, identifica o idoso e recolhe a senha. Após este processo, a seringa é apresentada para a pessoa que receberá a dose e a imunização é realizada.

No caso relatado no vídeo, equivocadamente uma seringa vazia e não utilizada foi entregue à vacinadora, que a apresentou à pessoa e a acompanhante e elas também não perceberam que que a seringa estava vazia. Assim que a profissional percebeu a falta da dose dentro da seringa, o equívoco foi reparado com a utilização de outra seringa contendo o imunizante. Após, a equipe foi alertada para redobrar a atenção no processo.

Perante esse caso cabe ressaltar que:

As seringas utilizadas possuem uma trava que não permite a sua reutilização, afastando a hipótese levantada por algumas pessoas nas redes sociais de que seria uma seringa reutilizada;

Após utilizado, o conjunto seringa/agulha é descartado em recipiente próprio que não permite a retirada;

Nenhuma seringa e/ou agulha utilizada é descartada em outro lugar diferente do recipiente adequado.

Não existe a possibilidade de se utilizar uma seringa já utilizada anteriormente.

Infelizmente, para a correção do equívoco constatado, o procedimento precisou ser realizado novamente. Ressaltamos que tal procedimento não apresenta impacto negativo na vacinação. O único incômodo gerado na pessoa é receber uma segunda picada.

Por fim, a Secretaria de Saúde repudia tamanha exposição da profissional e do caso em questão, com relato de inverdades e acusações das mais diversas sem fundamento técnico e/ou científico.

Trabalhamos incessantemente e incansavelmente para que o processo de vacinação ocorra de forma rápida e segura. Reiteramos que, depois de mais de 7 mil doses aplicadas, tais atitudes em nada agregam ao processo e lançam dúvidas e desconfianças que não deveriam existir. Todos os profissionais da saúde juraram colocar a sua vida profissional a serviço da humanidade, da saúde e do bem estar dos pacientes. Reiteramos que reparamos o equívoco prontamente e sem maiores prejuízos ao sistema como um todo e principalmente à paciente em questão.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 é um evento como nenhum outro em nosso município. Nossos profissionais estão trabalhando com total transparência, engajamento e dedicação para que a vacinação ocorra da forma mais rápida e segura possível neste momento que todos anseiam pela imunização.

Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.