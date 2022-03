Os Socorristas do Siate foram acionados para atender a ocorrência. O idoso sofreu apenas ferimentos considerados leves.

Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta terça-feira (08/03), por volta das 17h45, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, C. D. S. de 67 anos acabou sendo atropelado por uma motocicleta.

Os Socorristas do Siate foram acionados para atender a ocorrência. O idoso sofreu apenas ferimentos considerados leves.

Apesar do susto, ele passa bem.