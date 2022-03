Manchete nos Jornais desta Quarta-feira, 09 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Escalada em sanções eleva risco de choque global em energia

Para Anfavea, corte de IPI vai compensar custos do setor

Credores rejeitam oferta da Samarco e alegam ‘abusos’ de Vale e BHP Billiton

Sem acesso a recurso público, 89% das empresas custeiam inovação

Governo deixará de arrecadar R$ 19 bi por ano com IPI reduzido

‘Revisão da vida toda’ da aposentadoria custaria R$ 360 bi, diz União

Mulher ganha 19,9% menos do que homem, aponta FGV

Aluguel residencial sobe 2,9% em fevereiro

Ibovespa cai 0,35%; Petrobras reage após perdas de 2ª feira

Gasolina de refinaria privada já está 27,4% mais cara

Sem convicção, governo federal e Petrobras calculam valor para subsídio

ONU diz que refugiados chegam a 2 milhões

Boicote deve provocar inflação e acelerar mudanças na matriz energética europeia

Amazônia fica menos resiliente e mais perto de ponto de não retorno

Governo decide liberar absorvente grátis, mas condiciona distribuição

Vacina da Pfizer como reforço aumenta em até 25 vezes anticorpos

São Paulo vai desobrigar máscara ao ar livre; escola ainda é dúvida

O custo das ilusões petistas

Guerra à razão

Putin dita pautas do BC e do Planalto

O Globo

Manchete: EUA, Europa e Reino Unido boicotam importação de petróleo russo

Pfizer após CoronaVac sobe proteção até 25 vezes

Comitê de SP vota pelo fim das máscaras ao ar livre

Amargo regresso

Congelamento poderia levar a desabastecimento, diz setor

Combustível: governo avalia subsídio de R$ 25 bi

‘A energia é umas das armas desta guerra’

Restrição pode afetar importação de gás pelo Brasil

Petrobras quer usar crise para diversificar exportações na Europa

‘É um desfavor não divulgar dados sustentáveis’

Governo despreza remédios contra a Covid, mas cloroquina não falta

Não existe saída fácil para a alta dos combustíveis

Mesmo sem a determinação legal, maioria dos alunos mantém máscaras

Senado aprova projetos da bancada feminina

Depois de vetar, Bolsonaro quer distribuir absorventes

Camuflagem de guerra

Folha de S. Paulo

Manchete: Biden proíbe importação de petróleo e de gás da Rússia

Produção de veículos recua 21,7% no primeiro bimestre

Conflito pode levar BC a intensificar alta no juro, avaliam economistas

Banqueiros dizem que guerra vai deixar crédito mais caro

Fabricantes russos de fertilizantes tentam manter exportação

Queda de braço no governo tumultua decisão sobre preço

Governo quer cortar tributo de frete para aliviar combustível

Maduro reconhece aproximação com Biden, mas acordo é incerto

Petróleo sobe para nível de inflação séria, mas boicote não causa colapso

Putin reage a embargo de Biden e vai limitar o comércio de matérias-primas

Brent chega a superar US$ 130; Petrobras sobe, e dólar cai

Castillo enfrentará novo pedido de vacância no Peru

Refugiados já superam 2 milhões, e metade é formada por crianças

Aos 80, Pedro Bandeira encara cancelamentos como eco da ditadura

Saúde estuda rebaixar Covid a endemia, após apoio de Bolsonaro

Lotação de UTIs tem queda acentuada nos estados após Carnaval

Unidades do Exército determinam dispensa de uso de proteção contra Covid

Antes do fim da obrigatoriedade, parte dos paulistanos já abandona a máscara

Valor Econômico

EUA e Reino Unido impõem sanções ao petróleo russo

Em resposta, o Kremlin decidiu suspender ou limitar a exportação de commodities e matérias-primas até o fim do ano; ainda não está claro quais produtos farão parte da proibição

Níquel dobra de preço e favorece Vale

Mineradora, que entrou no segmento em 2000, é a terceira maior produtora do metal; russa Nornickel é a que mais produz níquel no mundo

Indigenistas atacam projeto sobre mineração

Proposta abre a possibilidade de exploração de petróleo e gás em terras pertencentes legalmente a povos indígenas, além da construção de pequenas centrais e grandes hidrelétricas

Investidor vê piora fiscal e inflação de 6% no longo prazo

A oscilação das NTN-Bs, títulos públicos atrelados à inflação, ajuda a ilustrar o agravamento na percepção de risco dos participantes do mercado

Bancos sobem projeção de inflação após choque global devido à Rússia

Para Bradesco, país vive choque de oferta e política monetária tem baixa eficácia para controlar preços

Para Azimut, cenário é contracionista e de preços altos

“A gente começou o ano já discutindo inflação alta”, diz Helena Veronese, economista-chefe da gestora

Economistas fazem ressalvas a congelamento de combustível

Adiamento da inflação, como no governo Dilma, é uma das preocupações

Emprego no país deve sentir impacto da guerra na Ucrânia

Empresariado não se sente confiante em abrir vagas com cenário externo e temor de inflação

‘Por que o salário é tão diferente entre homens e mulheres?’

Professora e pesquisadora Lorena Hakak lembra que mulheres têm mais anos de escolaridade, mas menor participação na força de trabalho

A infértil lista de prioridades do Brasil

Governo lança plano de fertilizantes em momento crítico

Senado tenta votar hoje pacote de combustíveis

Votação depende de negociações finais entre a Casa e Paulo Guedes

Novo choque de gás e petróleo eleva o risco de estagflação

Guerra na Ucrânia pode causar impacto parecido com os choques do petróleo dos anos 1970. Alguns analistas temem que a Europa, mais dependente da importação de energia, não consiga escapar de uma nova recessão

Coca-Cola, Unilever e McDonald’s suspendem negócios no mercado russo

Francesa Danone vai na contramão de outras multinacionais

EUA dão aval para carne de bovinos com edição gênica

Avaliação da FDA foi a primeira para produtos de animais para fins alimentares

Produtor rural da União Europeia defende criação de “escudo alimentar” contra guerra

Para isso, central agrícola Copa-Cogeca defende uso de áreas deixadas para descanso e regeneração

Projeto energético anunciado pela Comissão Europeia anima setor de açúcar

Objetivo é a busca a independência energética da UE, e há estímulo para energias renováveis

Trigo recua após sequência de fortes altas na bolsa de Chicago

Pregão foi volátil e negociações chegaram a ser paralisadas

Ativos locais têm dia volátil com commodities

Petróleo dispara com sanções à Rússia pelos EUA e temor sobre abastecimento e impacto na inflação

STF autoriza penhora de bem de família de fiador

Com repercussão geral, ministros estenderam para locação comercial mesmo entendimento para aluguel residencial

Lei nº 14.300/22 e consórcio de energia elétrica

A possibilidade de utilização de consórcios de consumidores de energia elétrica é benéfica ao mercado