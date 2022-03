Assistência Social de Cambé vai arrecadar itens de higiene feminina em comemoração ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Cambé vem trabalhando para desenvolver diversas ações e atividades voltadas para as mulheres neste mês, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira, 08 de março. Com essa meta e aliado a importância dos cuidados básicos de higiene feminina, a Secretária de Assistência Social está lançando a campanha ‘Cambé que Acolhe – Mês da Mulher’, com o objetivo de arrecadar itens e produtos indispensáveis à saúde e ao bem-estar da mulher, como absorventes, sabonetes, desodorantes, shampoos, condicionadores e escovas de dente e de cabelo. Para que a população possa colaborar com a campanha, a pasta vai disponibilizar caixas em diversos pontos da cidade, como no prédio principal da Prefeitura de Cambé e em todas as Unidades Básicas de Saúde. As doações podem ser feitas a partir desta quarta-feira (09) e seguem até o final do mês.

A campanha, em parceria com a Secretária de Saúde, é encabeçada por mulheres e tem o objetivo de democratizar o acesso aos produtos básicos de higiene e beleza feminina, o que auxilia na autoestima e na confiança de todas as mulheres. “Esse é um mês para exaltarmos a força que a mulher tem, que muitas vezes trabalha fora, cuida da casa, dos filhos e faz tudo isso sozinha, esquecendo de cuidar dela mesma”, ressalta Lucilene Diorio, secretária de Assistência Social. O objetivo da campanha é arrecadar itens de uso feminino, como os absorventes, mas também de uso geral, como sabonetes, shampoos, condicionadores, desodorantes e escovas de dente e de cabelo. Os produtos recolhidos vão ser organizados em kits que vão ser entregues aos grupos voluntários já cadastrados no Cambé que Acolhe e depois distribuídos entre as mulheres que são atendidas por eles.

Diorio explica que a essa campanha está dentro da ideia principal do Cambé que Acolhe, que é auxiliar a população cambeense com o que ela mais precisa. “O projeto surgiu quando a cidade sofreu com as fortes chuvas, há cerca de um ano, para adquirir móveis e outros itens, mas a intenção é que ele gere frutos, como é o caso dessa campanha”, explica. Segundo a secretária, o objetivo é colocar as mulheres e suas necessidades em destaque. “A gente acha que não acontece, mas a pobreza menstrual é uma realidade e um tema que precisa ser colocado em pauta, para que as mulheres tenham mais conforto e dignidade”, finaliza.

Confira a lista completa de pontos de arrecadação:

Prefeitura de Cambé – Rua Otto Gaertner, 65;

UBS Ana Rosa – Rua José Delalibera, 1020;

UBS Cambé II – Rua Alício Francisco Mafra, 655;

UBS Cambé IV – Rua Eugênio M. Fadel, 65;

Centro de Saúde – Rua Presidente Kennedy, 350;

UBS Cristal – Rua Ônix, 250;

UBS Guarani – Rua Vitória, 307;

UBS Novo Bandeirantes – Rua Sadamu Anami, 73;

UBS Santo Amaro – Rua Rio Francisco, 550;

UBS São Paulo – Rua Bernardino de Campos, 156;

UBS Silvino – Rua Presidente Nilo Peçanha, 318.