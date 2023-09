Ingressos por R$ 12: é muito motivo para ir ao cinema!

Semana Especial do Cinema disponibiliza ingressos a R$12,00 independente do filme escolhido! Isso mesmo, essa ação que foi absorvida por todos os cinemas de Londrina começou no dia 28 de setembro e segue até o dia quatro de outubro!

Para aproveitar essa promoção geral, vá até o site do cinema selecionado, escolha o filme e compre a R$12 a entrada para o seu filme!

Destacamos que: as informações disponíveis nesta nota foram enviadas pela assessoria de imprensa de cada cinema, com isso, se houver alteração ou acréscimo de filmes disponíveis nesta promoção a responsabilidade não é do Portal Cambé.

Relação de Filmes disponíveis nos cinemas:

TERROR

Décimo capítulo da franquia, “Jogos Mortais 10” promete muito terror na telona. O impiedoso assassino Jigsaw está doente em busca de uma cura milagrosa. Então, ele decide viajar ao México atrás de um procedimento médico inovador. Ao chegar lá, percebe que está num ambiente macabro, uma verdadeira farsa para enganar pessoas vulneráveis. O seria killer, entretanto, usará armadilhas para virar o jogo e manter a fama terrível.

FANTASIA

Para quem gosta da magia da Disney, a indicação é “Resistência”, uma ficção que se passa num futuro distante, com o planeta em guerra entre os seres humanos e a inteligência artificial. Um ex-agente é recrutado para localizar e matar o Criador, um misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade. Em meio a essa busca, a equipe passa por um território sombrio ocupado pela IA, até chegarem a uma surpresa.

DRAMA

O drama fica por conta de “Nosso Lar 2”, um longa brasileiro sequência do filme homônimo de 2010. Desta vez, André Luiz (Renato Prieto) entra para um grupo de espíritos liderado por Ancieto (Edson Celulari) com a missão de serem mensageiros na Terra, onde há grandes chances de fracasso. O objetivo é ligar o mundo espiritual ao terreno. A missão é cuidar de três pessoas escolhidas: Otávio (Felipe de Carolis), um jovem médium que não vem cumprindo com sua missão, Isidoro (Mouhamed Harfouch), um líder de casa espírita e Fernando (Rafael Sieg), um empresário.

COMÉDIA

O público que quiser rir pode escolher “Ruim pra Cachorro”, que acompanhar a narrativa de Reggie (Will Ferrell), um inocente e adorável cachorro abandonado nas ruas por Doug (Will Forte), seu antigo dono. Sua nova vida se cruza com a gangue de vira-latas liderada por um Boston Terrier. O resultado é uma improvável amizade em que o protagonista recebe uma ajuda inesperada. No elenco, grandes nomes como Sofía Vergara, Jamie Foxx, Isla Fisher e Josh Gad.

SOM DA LIBERDADE

A incrível história real de um ex-agente governamental que se transforma em um vigilante e que embarca em uma missão perigosa para resgatar centenas de crianças das mãos de traficantes sexuais.

INFANTIL- AGENDA EXCLUSIVA NO LONDRINA NORTE SHOPPING

A criançada vai se divertir com o novo “Patrulha Canina”, programado para ser exibido durante o fim de semana, em sua pré-estreia, com sessões sábado (30) e domingo (1º), 14h30 e 16h30. Nessa nova aventura, os filhotes ganham poderes após um meteoro mágico cair em Adventure City. Porém, a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da prisão e se une a uma cientista maluca para tentar roubar esses poderes místicos.

SERVIÇO

SEMANA ESPECIAL DO CINEMA

QUANDO: 28 SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO

ONDE: TODOS OS CINEMAS DE LONDRINA (QUE ESTÃO EM SHOPPINGS);

AÇÃO ESPECIAL: QUALQUER ENTRADA, PARA QUALQUER FILME A R$12 ;

INFORMAÇÕES: PARA ESCOLHER SEU FILME E COMPRAR O INGRESSO , ENTRE NO SITE DO CINEMA QUE PRETENDE IR;