O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a disponibilizar os extratos de pagamentos das aposentadorias com os valores reajustados, conforme alteração prevista de acordo com o salário mínimo vigente para o ano, que até o momento é de R$ 1.302.

A consulta dos valores com reajuste anual pode ser feita pelo aplicativo ou site do Meu INSS e será liberada gradualmente aos beneficiários. Por isso, se a sua aposentadoria ou do seu cliente ainda não aparecer com novos valores, não se preocupe.

No site do Meu INSS, o usuário já cadastrado deve inserir a senha na tela inicial e procurar o extrato na opção “Meus Benefícios”. Clique no símbolo do olho que aparece em sua tela e deverá aparecer os valores referentes à janeiro, com a quantia final do benefício (após os devidos descontos), a data do acerto e se está apto ou não para o consignado do instituto.

O beneficiário então deve clicar na opção “Detalhar” e depois em “Ver extrato de pagamento”, onde constará o valor bruto do novo pagamento e o detalhamento dos descontos cabíveis.

Os pagamentos reajustados do INSS de 2023 incluem as aposentadorias, pensões e auxílios, que começam a ser pagos nesta quarta-feira (25). O piso passa para R$ 1.302, conforme o salário mínimo, e quem recebe acima dessa faixa terá aumento de 5,93%, equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Os beneficiários da capital paulista, no entanto, serão uma exceção à regra devido ao feriado de aniversário da cidade e terão os depósitos iniciados na quinta-feira (26).

Cerca de 37 milhões de brasileiros contam com os benefícios do INSS atualmente.

Notícias Contábeis