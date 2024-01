Irmãos de Cambé Sobrevivem a Afogamento no Mar de Matinhos

Na manhã deste sábado (20/1), dois irmãos, um jovem de 18 anos e sua irmã de 14, enfrentaram momentos de pânico ao se afogarem no mar de Matinhos, litoral do Paraná. Naturais de Cambé, no norte paranaense, os irmãos entraram no mar pouco antes das 6h e encontraram dificuldades para retornar à terra firme.

Após conseguirem sair da água, já exaustos, alertaram os familiares, que prontamente acionaram o Corpo de Bombeiros para assistência. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda-Vidas chegaram rapidamente ao local, na região conhecida como Pipeline, onde prestaram os primeiros socorros aos irmãos, que já se encontravam na areia.

Os dois foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Felizmente, o incidente foi classificado como um caso leve de afogamento. As autoridades reforçam a importância de observar as condições do mar e as recomendações de segurança, especialmente em horários com menor vigilância.