Operação Policial na Rua Tamoios Resulta em Prisão por Tráfico de Drogas

No dia 18 de janeiro de 2024, às 11h30, uma operação policial conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas na Rua Tamoios.

Durante um patrulhamento de rotina no bairro Tupi, a equipe RPA, com apoio da unidade canina (VTR Canil 13446), abordou um usuário de entorpecentes. O indivíduo, após afirmar ter utilizado drogas recentemente, revelou ter adquirido as substâncias na Rua Tamoios, de um homem vestindo camiseta branca e boné.

Com base nesta informação e conhecendo a reputação da área como ponto de tráfico intenso, a equipe policial deslocou-se para o local indicado. Lá, avistaram um indivíduo com as características descritas, dentro de um Fusca estacionado em frente a uma residência. O suspeito, identificado como L de S P, estava vestindo um boné, camiseta branca e bermuda colorida da Oakley.

Após abordagem e revista, foi encontrado com L de S P uma quantia em dinheiro trocado e dois celulares. Questionado sobre a origem do dinheiro, ele confessou estar traficando na área desde as 6:00 da manhã, tendo vendido aproximadamente 500 reais em drogas e lucrado cerca de 180 reais. L de S P também mencionou receber pagamentos via Pix.

Inicialmente, a busca no terreno e no veículo não resultou na localização de entorpecentes. No entanto, com o apoio do Choque Canil, foram encontradas 5 pedras de substância análoga ao crack e 1 pacote de substância análoga à cocaína dentro do Fusca. Questionado, L de S P admitiu ser usuário de cocaína e ter consumido parte da substância momentos antes da abordagem.

Prosseguindo com a operação, a equipe policial questionou L de S P sobre a presença de mais drogas na residência. Ele confirmou a existência de mais substâncias ilícitas. Na busca domiciliar, a polícia encontrou uma porção de substância análoga à maconha e mais dois cigarros dentro da casa, além de outros quatro celulares que pertenciam a L de S P.

Diante das evidências e confissões, L de S P foi preso em flagrante, com o uso de algemas conforme a Súmula Vinculante nº 11, e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

A operação bem-sucedida destaca o contínuo esforço da PMPR em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança dos cidadãos.