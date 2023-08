Jardim Ana Rosa em Cambé: Mulher Encontrada Morta

Uma mulher identificada como Roberta Aparecida Gomes, de 47 anos foi encontrada morta em sua residência na Rua Antônio Mantovani no Jardim Ana Rosa em Cambé. Essa descoberta dolorosa segue um evento ainda mais trágico: o falecimento de seu marido na sexta-feira, 18 de agosto. As circunstâncias que cercam essas duas mortes são sombrias, levando a uma profunda preocupação e especulação.

A sogra da falecida foi quem fez a triste descoberta, relatando que tanto Roberta quanto seu marido estavam envolvidos no uso de drogas. A suspeita que paira sobre a comunidade é que ambas as mortes possam ter sido causadas por overdose.

A noite anterior à sua morte, o marido de Roberta foi levado às pressas ao UPA de Cambé devido a problemas de saúde. Segundo testemunhas, ele não resistiu e faleceu. De acordo com informações, Roberta saiu após a morte de seu marido para informar amigos e familiares sobre o triste ocorrido. Ela mencionou que estava indo buscar roupas para serem utilizadas na preparação funerária. No entanto, após esse momento, ela desapareceu, e os que a conheciam não tiveram mais notícias dela.

O corpo de Roberta foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde passará por exames minuciosos para determinar as causas exatas da morte. Enquanto as autoridades seguem com suas investigações.

Esses eventos sombrios nos lembram da importância do apoio àqueles que lutam contra vícios e destacam a necessidade de recursos e intervenções adequadas para prevenir tais tragédias. À medida que mais informações surgirem, estaremos aqui para informar nossa comunidade.