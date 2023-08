MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 2023

Rodeios crescem no rastro de Barretos e faturamento chega a R$ 10 bilhões

São Paulo e Minas gerais concentram eventos, que devem passar de 1.200 edições neste ano. Eles foram retomados no ano passado, com forte presença de público depois de dois anos sem realização, e com a incerteza sobre como seria o futuro do segmento.

Sistema de cobrança será o mais moderno do mundo, diz Appy

123 milhas suspende emissão de passagens promocionais

Agência diz que dará voucher para clientes; governo abrirá investigação

A agência de viagens digital 123milhas anunciou, na noite de sexta-feira (18), a suspensão de pacotes e emissão de passagens aéreas da linha “Promo”, que oferecia valores abaixo dos praticados no mercado. Clientes que já receberam passagem, eticket ou localizador estão com as viagens garantidas, de acordo com a empresa.

A 123milhas afirma que devolverá o valor pago por meio de vouchers, acrescido de correção monetária ao mês de 150% do CDI —título de dívida negociado entre bancos que acompanha a taxa básica de juros. Os cupons valerão apenas para outros produtos do site (passagens aéreas, hotéis ou pacotes).

Segundo a agência de viagens, todos os outros produtos à venda em seu marketplace são entregues imediatamente e não correm risco de suspensão. Os cupons valerão por 36 meses após a solicitação de reembolso. As informações estão disponíveis em nota pública divulgada pela empresa no endereço da 123milhas.

Clientes também podem contatar a companhia pelo Whatsapp verificado (31) 99397-0210. A agência promete a entrega do cupom de reembolso em cinco dias úteis.

Neste sábado (19), o Ministério do Turismo pediu à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça, que investigue a 123milhas pela suspensão da emissão das passagens e dos pacotes.

O Turismo considerou “grave” o anúncio da companhia e afirmou ter acionado o Ministério da Justiça para que ele “avalie a instauração de um procedimento investigativo que esclareça as razões de tais cancelamentos”.

O Procon-sp será outro órgão a questionar a 123milhas. A entidade quer saber os motivos para a suspensão e enviará uma notificação nesta segunda-feira (21).

O órgão pedirá que a agência informe como havia se preparado para a situação, como está informando os clientes e quais as medidas de compensação que estão sendo adotadas.

O Procon-sp recomenda que os consumidores entrem em contato com a 123milhas e registrem uma queixa contra a empresa.

Nas redes sociais, pessoas reclamam que o valor dos vouchers não basta para comprar passagens vendidas a preço de mercado, em razão do preço promocional dos pacotes.

Procurada pela Folha ,a 123milhas não havia respondido, até a publicação desta reportagem, os motivos do cancelamento nem se haverá condições especiais para os clientes com viagens marcadas para os próximos sete dias.

Os pacotes da linha “Promo”, além de baratos, eram flexíveis, como eram os produtos ofertados pelo Hurb (antigo Hotel Urbano), que protagonizou o grande episódio anterior de problemas com passagens e hospedagem.

O Hurb foi alvo 11 mil queixas registradas na Senacon no primeiro trimestre de 2023, quando donos de pousadas e hotéis vieram a público reclamar de calotes da plataforma de viagem. O patamar ficou próximo das 12 mil reclamações registradas em todo o ano de 2022.

Em maio, o governo determinou que o Hurb (antigo Hotel Urbano) suspendesse a venda de pacotes flexíveis— que não têm data marcada para a viagem, nem a definição da empresa aérea ou os locais de acomodação.

No mesmo mês, a latam suspendeu a emissão de passagens compradas pelo H urbe acionou a Justiça contra a plataforma de viagens para cobrar dívida de R$ 10,78 milhões.

Os ministérios do Turismo e da Justiça estão empenhados na busca de mecanismos que evitem que situações semelhantes voltem a se repetir e na responsabilização de empresas que, por ventura, tenham agido de má-fé Ministério do Turismo em nota

Folha de S.Paulo 20 Agosto de 2023 São Paulo e Brasília

Por: Pedro S. Teixeira, Stéfanie Rigamonti e Lucas Marchesini

Saiba mais sobre o cancelamento

Quais viagens estão englobadas no cancelamento da linha “Promo”? Segundo a 123milhas, os pedidos com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 não serão emitidos

Minha passagem já foi emitida. Mesmo assim será cancelada? Não. A companhia informa que, para quem recebeu sua passagem, o localizador ou o eticket, a viagem está confirmada

E para pedidos de embarque a partir de janeiro de 2024?

Embora a suspensão englobe apenas setembro a dezembro deste ano, quem comprou passagens ou pacotes para 2024 também pode solicitar vouchers nas mesmas condições de quem embarcaria em 2023

O ressarcimento pode acontecer por devolução do dinheiro? Não. A 123milhas devolverá apenas por meio de vouchers, no mesmo valor gasto acrescido de correção de 150% do CDI. Os vouchers podem ser utilizados para compras de passagens aéreas, hotéis ou pacotes de viagens no próprio site da empresa

Até quando poderei utilizar o meu voucher? Em até 36 meses a partir da solicitação

Onde solicitar o voucher e qual o passo a passo? Para pedir o voucher, acesse o site da 123milhas por meio do link tinyurl. com/5627subw e informe o código do pedido e o email cadastrado ou o CPF do pagante. Também é possível solicitar por meio do Whatsapp verificado da empresa, o (31) 99397-0210

Como receberei meus vouchers solicitados?

Após a solicitação, o cliente receberá os vouchers em até cinco dias úteis por email

Mulheres e jovens são mais ansiosos que a média da população

A mulher hoje está extremamente sobrecarregada. Ela tem de ser tudo: bonita, boa mãe, dar conta das tarefas domésticas, se inserir no mercado de trabalho e ter vida sexual ativa pedro de Alvarenga psiquiatra

Mulheres e jovens têm mais transtorno de ansiedade que a média da população. Enquanto 21% dos brasileiros já tiveram diagnóstico de transtorno de ansiedade ao longo da vida, esse índice sobe para 27% entre mulheres, quase o dobro da prevalência entre homens (14%).

Entre jovens de 16 a 24 anos, 24% tiveram diagnóstico de ansiedade, dado que se repete na faixa etária de 25 a 34 anos, mas que cai para 16% entre brasileiros com mais de 60 anos.

Os dados são da pesquisa Datafolha que investigou a saúde mental dos brasileiros e revelou que 7% avaliam sua saúde mental como ruim ou péssima. Entre mulheres, o índice vai a 9% e, entre jovens de 16 a 24 anos, chega a 13%.

Os números sugerem que pessoas do sexo feminino e jovens estão mais suscetíveis a questões de saúde mental que outros grupos. A explicação, segundo psiquiatras ouvidos pela Folha, é multifatorial e envolve questões biológicas, psicológicas, sociais e culturais, como o fato de mulheres e jovens terem, em geral, mais facilidade de tratar abertamente de um tema ainda carregado de estigmas.

Foi esse tabu em relação ao tema que fez o gerente de mídias sociais Lucas Olival, 29, guardar segredo sobre suas angústias e começar um atendimento psicológico para ansiedade sem o conhecimento de sua família e amigos.

“Eu tinha vergonha de admitir até para mim mesmo que estava perdendo uma luta e precisava de ajuda. Mas o que aconteceu quando procurei ajuda foi perceber que eu poderia achar ferramentas dentro de mim para conseguir lidar com aquilo”, conta.

“Hoje em dia, falo abertamente sobre isso. E acho que as redes sociais amplificaram vozes que tratam de saúde mental, o que gera empatia e ajuda as pessoas a perceberem que elas não estão sozinhas”, avalia ele, que hoje cria memes sobre saúde mental no perfil no Instagram @odebosh.

Redes sociais são uma espécie de faca de dois gumes quando o assunto é saúde mental da juventude.

O governo dos EUA emitiu, em junho deste ano, um comunicado oficial sobre a influência do uso de mídias sociais sobre a saúde mental de jovens. O documento afirma que pesquisas científicas indicam que, embora possam trazer benefícios, “há amplos indicadores de que as mídias sociais também podem prejudicar a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes”.

O psiquiatra Pedro de Alvarenga, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-libanês, afirma que o uso de telas e de mídias sociais pode estar influenciando na atenção dos jovens. “Se compararmos com dados de uma ou duas décadas atrás, encontramos um aumento da incidência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade [TDAH] e sintomas desatencionais que podem estar relacionados ao abuso de telas.”

O Datafolha aponta que 11% dos jovens de 16 a 24 anos receberam diagnóstico de TDAH contra 8% da média populacional do Brasil. Entre mulheres jovens, o índice sobe para 14%. Sentir dificuldade de concentração em atividades como ler e ver TV é comum para 23% dos jovens nessa faixa etária.

A atriz e tiktoker manauara Evelyn Felix, 24, que viralizou ao filmar seu rosto durante crises de ansiedade, acha que o uso de redes sociais pode ajudar ou adoecer.

“Eu me flagro me comparando com outras mulheres jovens tanto física como profissionalmente, e isso me deixa frustrada, ansiosa e deprimida”, afirma.

Mulheres jovens, como ela, estão ainda mais pressionadas, segundo o Datafolha. Elas se sentem mais ansiosas (55%), dispersas (22%), deprimidas (19%) e fracassadas (18%) do que seus pares do sexo masculino, para os quais esses índices são de 26%, 20%, 5% e 8%, respectivamente.

Entre as mulheres de todas as faixas etárias essas diferenças também são marcantes. Elas relatam se sentir mais ansiosas (38%), dispersas (23%), deprimidas (13%) e fracassadas (12%) do que homens (23%, 16%, 7%, 7%, respectivamente) ou que a média da população brasileira (32%, 20%, 10%, 9%, respectivamente).

“A mulher hoje está extremamente sobrecarregada. Ela tem de ser tudo: bonita, boa mãe, dar conta das tarefas domésticas, se inserir no mercado de trabalho e ter vida sexual ativa. Tamanha pressão pode levar a condições de estresse e inflamação que estão associadas ao desenvolvimento de depressão e ansiedade”, afirma o psiquiatra Alvarenga.