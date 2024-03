0:00

O presidente do Partido Verde de Cambé, Jorge Teodoro, esteve recentemente em Ponta Grossa para uma reunião com o deputado federal Aliel Machado. Durante o encontro, realizado no escritório do deputado, Teodoro apresentou diversas demandas relacionadas ao município de Cambé, buscando apoio e recursos para atender às necessidades locais.

O deputado Aliel Machado demonstrou interesse pelas questões levantadas e garantiu o envio de emendas parlamentares para auxiliar o município. As emendas são instrumentos importantes que permitem a alocação de recursos do orçamento federal para projetos específicos nas cidades, contribuindo assim para o desenvolvimento e melhorias em diversas áreas.

Além do compromisso com as demandas de Cambé, o deputado Machado destacou o papel de Jorge Teodoro na política local. Teodoro, que atualmente lidera o Partido Verde na cidade, foi mencionado como pré-candidato à prefeitura de Cambé. Segundo o deputado, o projeto político liderado por Teodoro visa renovar a política local, trazendo novas ideias e propostas para o cenário municipal.