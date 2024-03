0:00

Na madrugada desta terça-feira, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um veículo em chamas na cidade de Cambé, Paraná. O incidente ocorreu na Rua Santos Dumont, no bairro Parque Manela, região de Santo Amaro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h da madrugada para conter o incêndio, e após a extinção das chamas, foi constatada a presença de um corpo no interior do veículo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde exames preliminares revelaram a presença de intervenção cirúrgica no joelho, com a colocação de pinos. Essa informação é crucial para a identificação da vítima, já que o IML solicita a colaboração da população para reconhecer o indivíduo.

Segundo relatos de moradores locais, o veículo onde o corpo foi encontrado estava estacionado no mesmo local há vários anos, e era frequentemente utilizado por um andarilho como abrigo para dormir. A Polícia Civil de Cambé já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do incidente, considerando várias hipóteses, incluindo a possibilidade de o andarilho ter sido vítima de um incêndio acidental ou de um ato criminoso.

A equipe de criminalística esteve no local para realizar perícias e coletar digitais, visando identificar o corpo e elucidar o caso. Enquanto isso, o IML reforça o pedido para que pessoas com familiares desaparecidos, que possuam características semelhantes às da vítima, compareçam ao instituto para auxiliar na identificação.

A Polícia Civil de Cambé é conhecida por sua alta taxa de resolução de casos e espera chegar a uma conclusão em breve. A população pode contribuir com informações através do disque-denúncia 181 ou do WhatsApp da polícia civil da cidade.