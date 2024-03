Dengue no Paraná: Casos Confirmados Ultrapassam 113 Mil e Óbitos Chegam a 60

0:00

O estado do Paraná enfrenta um aumento significativo nos casos de dengue, conforme revelado pelo Informe Epidemiológico mais recente. Até a 11ª Semana Epidemiológica de 2024, foram registradas 263.077 notificações da doença, das quais 113.194 foram confirmadas.

A incidência dos casos autóctones, ou seja, aqueles contraídos dentro do próprio estado, atingiu 852,51 por 100.000 habitantes. Além disso, foram confirmados 60 óbitos em decorrência da dengue, um aumento de 11 mortes em comparação com a semana anterior.

Entre os casos graves, foram registrados 2.515 de dengue com sinais de alarme (DSA) e 108 de dengue grave (DG). O Paraná também está investigando 94 óbitos suspeitos de estarem relacionados à doença.

O sorotipo viral predominante identificado nos casos de dengue no estado é o DENV1, seguido pelo DENV2. Em 2024, foram confirmados 96 casos do sorotipo DENV3, concentrados principalmente na 18ª Regional de Saúde, que inclui os municípios de Cornélio Procópio, Leópolis, Nova Fátima e Santa Mariana.

O aumento nos casos de dengue no Paraná acende um alerta para a necessidade de medidas preventivas e de controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A população é orientada a eliminar os criadouros do mosquito, evitando o acúmulo de água parada em recipientes, pneus, calhas e outros locais propícios para a proliferação do vetor.

As autoridades de saúde do estado continuam monitorando a situação e reforçam a importância da colaboração da população na prevenção e no combate à dengue.