Saúde dos Pés em Foco: A Importância da Podoprofilaxia com Especialistas de Cambé

Os pés são a base de sustentação de nosso corpo, mas muitas vezes são negligenciados até que problemas e dores apareçam. Para falar sobre a importância dos cuidados preventivos com os pés, conhecidos como podoprofilaxia, conversamos com Jucélia Rodrigues e Natan Gustavo, podólogos experientes da renomada Clínica de Podologia Cambé.

Portal Cambé: Jucélia, muitas pessoas só procuram um podólogo quando já estão sentindo dor ou desconforto. Qual é a importância da podoprofilaxia?

Jucélia Rodrigues: A podoprofilaxia vai além do tratamento estético. É um procedimento de saúde essencial. Calos, unhas encravadas e micoses, por exemplo, podem parecer inofensivos, mas são sinais de que algo não vai bem. A prevenção e o cuidado regular podem evitar complicações que, em casos extremos, podem levar a cirurgias e até mesmo a amputações, especialmente em pacientes diabéticos.

Portal Cambé: Natan, poderia explicar o que um paciente pode esperar durante uma sessão de podoprofilaxia?

Natan Gustavo: Com certeza. Quando um paciente chega à nossa clínica, realizamos uma avaliação detalhada, analisando a estrutura e a saúde dos pés. Durante a podoprofilaxia, tratamos as unhas, removendo partes encravadas ou espessas, tratamos calosidades e fissuras, e aplicamos técnicas para prevenir micoses e outros problemas. É um cuidado integral, que promove o conforto e previne futuras patologias.

Portal Cambé: E quais seriam as dicas para manter a saúde dos pés no dia a dia?

Jucélia Rodrigues: Uma dica valiosa é escolher calçados adequados, que não apertem ou causem atritos nos pés. Além disso, a higiene é fundamental: lavar os pés diariamente e secá-los bem, especialmente entre os dedos. E claro, visitar regularmente um podólogo para avaliações, mesmo que você não sinta dor.

Portal Cambé: Por último, o que torna a Clínica de Podologia Cambé um referencial na área?

Natan Gustavo: Nosso compromisso com a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes é o que nos destaca. Temos equipamentos de última geração e estamos sempre atualizados com o que há de mais moderno em tratamentos. Além disso, temos uma equipe apaixonada pelo que faz, e isso se reflete na qualidade do nosso atendimento.

Portal Cambé: Obrigado, Jucélia e Natan, por essa iluminada conversa. Para quem deseja mais informações ou quer agendar uma consulta, como deve proceder?

Jucélia Rodrigues: Agradecemos pelo espaço. Quem tiver interesse, pode nos contatar pelo telefone ou WhatsApp disponíveis em nossas redes sociais e site. Estamos prontos para cuidar da saúde dos seus pés!

A podoprofilaxia é mais do que um tratamento, é uma forma de cuidado com a saúde que reflete em todo o corpo. Fica evidente que a prevenção é o melhor caminho, e com profissionais como Jucélia Rodrigues e Natan Gustavo, os moradores de Cambé estão em boas mãos.

