Cambé registrou o primeiro caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, deste ano.

O crime aconteceu na Rua Humberto Moreschi esquina com a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza no Conjunto no Jardim Golden Park, onde um jovem de 24 anos foi assassinado durante um roubo no início da madrugada deste sábado (03/12), por volta da 1h10.

De acordo com informações, dois irmãos estavam andando pela via, quando dois rapazes em uma motocicleta HONDA/TITAN de cor preta se aproximaram e anunciaram o assalto.

No momento que o celular foi subtraído, APARECIDO DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS teria ido em direção aos autores do roubo e o garupa efetuou o disparo acertando o mesmo na cabeça.

Após os disparos, a motocicleta teria se evadido sentido Jardim Santo Amaro. O homem que atirou usava um capacete rosa e bermuda, segundo o irmão.

Equipes da Polícia Civil e Militar, além da perícia estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao IML.

A Polícia Civil investigará o caso.