JOVEM PROMESSA – Cambeense se destaca nas categorias de base do Brusque Futebol Clube

Em 2022 foi aprovado novamente pela diretoria do Brusque compondo o elenco do sub-17. Yago se apresentará no próximo dia 02 de março para a temporada 2022.

De Cambé para os principais gramados do Brasil. O jovem Yago Gabriel Arrebola Veiga de 16 anos, hoje defende as cores vermelho, amarelo e verde do time sub-17 do Brusque Futebol Clube de Santa Catarina. O lateral direito e volante cambeense é a jovem promessa do clube. Yago é filho de Djeilly Arrebola e James Veiga, e moram no Jardim Santo Amaro.

Ele nasceu em 2006 em Cambé e começou jogando futebol com apenas cinco anos na quadra esportiva do Jardim Santo Amaro (Instituto do Futsal). Poucos anos depois foi convidado a jogar futsal pelo Colégio Londrinense, IATE Clube, Estrela Futsal e CT Angelus. O garoto treinava ao mesmo tempo, campo e futsal. Desde a infância Yago demonstrou uma grande paixão pelo futebol, sempre se dedicando e treinando muito, todos os dias da semana.

No ano de 2019, foi selecionado para compor o desafio de seleções do Novo Futsal Paraná na cidade de Curitiba. Nas escolas por onde passou, Pe Symphoriano Kopf e CAIC, teve apoio dos professores, sempre estimulando para ter um futuro brilhante. Seu avô, Paulo Arrebola (in memoriam), era o maior estimulador e apoiador deste sonho.

Na busca de seu sonho, em 2021, foi aprovado nas categorias de base do sub-15 do Brusque, onde acabou se destacando no elenco jogando em várias posições. Durante as férias, ele treinava no Jardim Santo Amaro, no “campão” com o Val, onde ele é muito bem recebido e acolhido.

Em 2022 foi aprovado novamente pela diretoria do Brusque compondo o elenco do sub-17. Yago se apresentará no próximo dia 02 de março para a temporada 2022.

“Yago busca ser um grande jogador com muita humildade, pois ela é um fator determinante para o sucesso de um atleta, na busca de ajudar e estimular o esporte em nossa cidade”, disse a mãe ao Portal Cambé, emocionada.

O Portal Cambé deseja boa sorte em sua carreira e que seja brilhante.