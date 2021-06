JOVEM PROMESSA – Cambeense se destaca nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube

De Cambé para os principais gramados do Brasil. O jovem Eduardo Brito da Silva de 17 anos, hoje defende as cores vermelho, branco e preto do time sub-17 do São Paulo Futebol Clube. O atacante e lateral esquerdo cambeense é a jovem promessa do grande clube. Eduardo é filho de Tânia Ferreira Brito e morador do Jardim São Paulo.

Ele começou a praticar o esporte nas quadras do Jardim Santo Amaro com 4 anos, sendo ensinado por Zoca. Sua carreira profissional iniciou na Portuguesa, passando também pelo Palmeiras e hoje está no Tricolor Paulista. “Sempre me inspirei no jogador Ronaldinho”, contou o jovem atleta.

“Eduardo é um menino muito dedicado, responsável, companheiro, muito família, e ama demais as duas irmãs e nos falamos todos os dias”, disse a mãe emocionada ao Portal Cambé.

Ele não esconde quais são seus grandes sonhos: chegar ao profissional e quem sabe chegar também à Seleção Brasileira. Entretanto, ele sabe que o caminho é tortuoso. Para passar por todos os obstáculos, ele se espelha muito no ídolo. Além de Pablo, São Paulo ganha novo jogador norte paranaense.

O Portal Cambé deseja boa sorte e que traga muitas alegrias a cidade.