Jovem Suspeito de Disparo em Colégio Estadual de Cambé é Apreendido

Na manhã desta sexta-feira (23), um jovem suspeito de efetuar um disparo de arma de fogo para o alto no Colégio Estadual Andrea Nuzzi, localizado no Jardim Santo Amaro, em Cambé, foi apreendido pela polícia na zona norte de Londrina. O incidente, que gerou preocupação entre alunos e professores, não resultou em feridos.

O suspeito, um menor de idade, foi rapidamente localizado pelas autoridades e encaminhado para a delegacia de Cambé para prestar esclarecimentos. De acordo com a polícia, no momento da abordagem, o jovem teria descartado a arma utilizada no ato, jogando-a em um fundo de vale próximo ao local.

A Polícia Civil está conduzindo a investigação para apurar as circunstâncias que levaram ao disparo e entender as motivações por trás do desentendimento que resultou no incidente. O menor já prestou depoimento e foi liberado em seguida.