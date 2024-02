UBS do Cristal e do Santo Amaro passam a atender casos da dengue

0:00

A Prefeitura de Cambé, por meio do decreto nº 175 de 21 de fevereiro de 2024, estabeleceu que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Cristal e Santo Amaro passam a atender casos de dengue em horário diferenciado. A UBS do Santo Amaro vai atender pacientes com sintomas da doença de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. Já a UBS do Cristal funciona também de segunda à sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, exclusivamente para casos de dengue, no mesmo horário. As duas unidades também continuam atendendo outras demandas de atenção básica da população.

De acordo com o decreto, a decisão foi tomada por conta dos dados alarmantes de dengue em todo o país. Só em Cambé são 454 casos confirmados, e 5.800 notificações da doença. Isso colocou a política pública de saúde no município em estado de alerta e de epidemia, e vem impactando os serviços de urgência e emergência da UPA e do 24 Horas em Cambé. Portanto, a UBS do Santo Amaro passa a funcionar como extensão da Unidade 24 Horas Maria Anideje, e a UBS do Cristal como extensão da UPA Silvia Mantovani.

A Prefeitura segue desempenhando diversas ações para diminuir os índices da doença no município. Durante a semana, os bairros da região do Novo Bandeirantes receberam o carro do fumacê. Já neste sábado (24), tem mutirão de limpeza nos bairros atendidos pela UBS do São Paulo (Jardim São Paulo, Jardim do Café I e II, Residencial das Torres, Jardim Boa Vista, Jardim Bela Itália, Jardim Bella Vida, Chácara Santa Maria, Residencial das Torres e Condomínio Villagio do Engenho). Os caminhões, assim como os agentes de combate às endemias, estarão nas ruas das 8h às 14h. Portanto, deixe todos os materiais que possam acumular água e serão descartados na calçada ainda na noite desta sexta.

A UBS do Cristal fica na Rua Ônix, nº 250. Já a UBS do Santo Amaro está localizada na Rua Rio São Francisco, nº 550.