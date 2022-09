Jovens dispensados do serviço militar participam de cerimônia de Juramento à Bandeira nesta terça-feira

Os jovens cambeenses que foram dispensados do serviço militar vão participar da solenidade de Juramento à Bandeira na próxima terça-feira (06), no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida. O evento é a última etapa do alistamento militar obrigatório para os jovens nascidos em 2004, que vão receber o certificado de regularidade junto ao serviço militar. A expectativa é de que 500 jovens participem da cerimônia, que também será aberta a toda população.

Daniel Serezuela, responsável pela Junta Militar de Cambé, explica que o evento é uma atividade prevista na Lei Militar e, neste ano, acontece na véspera do aniversário de 200 anos da Independência do Brasil. “Na cerimônia, o cidadão que foi dispensado do serviço militar assume um compromisso, em frente ao símbolo máximo da pátria, de se apresentar às autoridades em caso de convocação”, ressalta.

Todos os jovens aptos a participarem já receberam o comunicado sobre o evento. A cerimônia acontece no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, que fica na Rua Carlos Sawade, 138, a partir das 19h, e vai contar com a presença de autoridades e militares da região.