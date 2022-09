Cambé recebe Torneio Norte Paranaense de Judô

A Secretaria de Esportes promove, em parceria com a Federação Paranaense de Judô, o Torneio Norte Paranaense de Judô no sábado (17). O evento será no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, com início às 13h40. A competição é regional e contará com cerca de 750 participantes.

Segundo o professor da Escola de Lutas de Cambé, Marcelo Seiji Missaka, o torneio é muito importante por se tratar de um momento de confraternização entre atletas por meio de lutas amistosas. Missaka também conta que o campeonato tem caráter educativo e que por isso todos os participantes receberão uma medalha. “Na categoria das crianças menores a medalha é igual para todo mundo, não tem pódio e as lutas acabam empatadas. A partir dos 8 anos tem medalhas para todos os atletas mas também já tem medalhas de ouro, prata e bronze”, detalha. Além disso, ao final do evento as cinco melhores instituições de judô receberão um troféu.

Participarão atletas de todas as idades dos municípios de Londrina, Ibiporã, Cornélio Procópio, Apucarana, Arapongas, Jacarezinho, Bandeirantes e Bela Vista do Paraíso. Na abertura do evento, as crianças especiais do projeto cambeense Judô Para Todos farão uma apresentação de lutas simuladas. Em seguida iniciará o torneio de judô com lutas simultâneas, com previsão de até 2400 disputas.

O professor da Escola de Lutas convida a população para prestigiar o evento. “O torneio será aberto ao público e aos pais para acompanharem os atletas e assistirem”, finaliza.