Londrina Aquece Motores para a Estreia na Série C Contra o Confiança

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

O Londrina Esporte Clube está na reta final de sua preparação para a importante estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe, sob o comando do técnico Emerson Ávila, terá uma agenda cheia com sete sessões de treinos programadas antes do confronto que acontecerá contra o Confiança. A partida está marcada para segunda-feira, 22 de abril, às 20h, na Arena Batistão, localizada em Aracaju-SE.

O cronograma do Tubarão, como é conhecido o time paranaense, inclui treinos matinais no CT durante toda a semana, evidenciando o comprometimento do clube com uma preparação intensiva. O clímax desta preparação será o treino no domingo, em Aracaju, véspera da partida.

A viagem para Aracaju está agendada para sábado, após o último treino em terras paranaenses e o almoço. Este será um momento crucial para os jogadores se adaptarem ao novo ambiente e finalizarem os ajustes para o jogo de estreia.

A expectativa é que o treinador Emerson Ávila aproveite estas sessões para solidificar estratégias e entrosar ainda mais a equipe. A partida de segunda-feira contra o Confiança será um termômetro inicial para as ambições do Londrina na competição, e os torcedores estão ansiosos para ver o time em ação.