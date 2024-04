Operação Policial em Cambé Desmantela Ponto de Tráfico de Drogas

0:00

Em uma ação realizada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), pertencente ao 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e à 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), um conhecido ponto de venda de entorpecentes foi desarticulado em Cambé. A operação ocorreu na data de 12 de abril de 2024, às 18h40, na localidade de Alcebiades Zotarelli 100.

Durante o patrulhamento, a equipe da ROTAM, com apoio da Rádio Patrulha, observou atividades suspeitas que resultaram na prisão de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas. Segundo o relato policial, um homem identificado apenas pelas iniciais C. L. foi visto entregando um objeto pequeno a outro indivíduo. Ao perceberem a presença dos policiais, C. L. tentou fugir, mas foi prontamente alcançado e detido.

No interior de uma distribuidora de bebidas no local, mais duas pessoas, um homem (E. S. F.) e uma mulher (C. P.), foram abordados. Foi avistada uma porção de substância análoga à cocaína e encontrada uma bolsa escondida com 49 buchas da mesma substância. Além disso, uma máquina de cartão com comprovantes de pagamento e a quantia de 351 reais em dinheiro trocado foram apreendidos. A máquina de cartão era alegadamente utilizada para transações relacionadas ao consumo de drogas.

A operação resultou na apreensão de 52 porções de cocaína, dinheiro, um celular Motorola e a referida máquina de cartão. Os envolvidos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina para as devidas providências legais.

Este evento enfatiza o papel crucial da PMPR no combate ao tráfico de drogas e na manutenção da ordem pública. A operação é um exemplo do lema da Polícia Militar do Paraná: “Nós fazemos a diferença”, destacando a importância das ações policiais na promoção da segurança da comunidade de Cambé.