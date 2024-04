Operação Policial em Cambé Resulta em Apreensões Significativas e Prisões

0:00

Na manhã do dia 13 de abril de 2024, uma operação policial coordenada pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Cambé, em conjunto com a Agência Local de Inteligência, resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois indivíduos no Jardim Josiane, em Cambé, Paraná. A operação ocorreu às 06:30 na Rua Clara Nunes, número 22.

A intervenção teve como base denúncias recebidas através do canal de comunicação 181, que alertavam sobre atividades de tráfico de drogas no Jardim Boa Vista. As investigações subsequentes levaram à expedição de mandados de busca e apreensão em diversos locais suspeitos de armazenar substâncias ilícitas.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes da Rádio Patrulha, ROTAM e Patrulha Rural conseguiram localizar e apreender quantidades consideráveis de narcóticos, incluindo 30 gramas de crack, 690 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe e 50 gramas de cocaína. Além das drogas, foram apreendidos R$ 812,75 em dinheiro e materiais usados para o fracionamento das drogas.

As autoridades confirmaram a prisão de um homem e uma mulher, ambos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. As identidades dos detidos não foram divulgadas.

A Polícia Militar do Paraná, através de seu efetivo envolvimento nas operações de segurança pública, reforça seu compromisso em combater o crime e proteger a comunidade, destacando que “nós fazemos a diferença” na luta contra a criminalidade.

Essa operação destaca a importância das denúncias feitas pela população e a eficácia da resposta policial no combate ao tráfico de drogas, um problema persistente que afeta muitas comunidades em todo o país.