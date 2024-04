Roubo de Diamantes em Cambé: Suspeitos Armados Fugiram em Caminhonete Cinza

0:00

Na noite de quinta-feira (11), um roubo grave foi reportado na cidade de Cambé, no bairro Jardim Morada do Sol. De acordo com a Polícia Militar, dois homens foram vítimas de um assalto onde diamantes e outros bens valiosos foram subtraídos por assaltantes armados com fuzil.

Durante patrulhamento, uma equipe da PM foi acionada por cinco indivíduos ao redor de um veículo Hyundai Creta branco. Dois dos homens, vítimas do roubo, informaram que acabaram de ser despojados de seus diamantes, bem como da documentação das jóias e celulares pessoais.

Os suspeitos do crime, que brandiam armas de alto calibre, efetuaram a fuga em uma caminhonete Amarok de cor cinza. As vítimas não puderam fornecer mais detalhes sobre os ladrões. Um dos homens roubados é um Comissário de Polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que estava armado com uma pistola Taurus G2C no momento do incidente, mas não conseguiu apresentar a documentação da arma por ter sido também levada pelos assaltantes.

A situação complicou-se ainda mais quando foi descoberto que a arma registrada no nome de outra pessoa e que um intermediador da negociação dos diamantes poderia estar envolvido na emboscada, levando as vítimas para o local sob pretensão de concretizar a venda.

A Polícia Militar, juntamente com uma equipe de inteligência, atuou no caso, garantindo que todos os envolvidos, incluindo a arma de fogo, fossem apresentados à Central de Flagrantes para as devidas providências pela autoridade competente. A investigação continua enquanto a busca pelos suspeitos está em andamento.